Le riprese sono state interrotte dopo che gli uomini armati hanno iniziato a guidare – Scadenza

aggiornato: Il dipartimento di polizia di Chicago ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla sparatoria, che ha portato alla chiusura del gruppo FX‘S Giustificazione: la città primitiva.

Il dipartimento di polizia di Chicago si impegna a garantire che i membri della vivace comunità cinematografica e televisiva della città possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Stiamo lavorando in stretto coordinamento con il Chicago Film Bureau, il Dipartimento per gli affari culturali e gli eventi speciali e l’Ufficio per la gestione e le comunicazioni delle emergenze per garantire che le troupe di produzione abbiano le risorse per sentirsi al sicuro durante le riprese nei quartieri della città”.

Precedente: produzione in valuta estera Giustificazione: la città primitiva È stato fermato a Chicago dopo che due auto i cui occupanti erano stati coinvolti in uno scontro a fuoco si sono schiantate contro le barriere della parata.

Nessuno è rimasto ferito durante l’irruzione di mercoledì sera, anche se in seguito sono stati trovati bossoli sul set. Il cast e la troupe sono caduti a terra e si sono riparati quando l’incidente è avvenuto vicino al Douglas Park della città. stella Timoteo Olifante, che riprende il ruolo di maresciallo degli Stati Uniti Rylan Givens, era presente. Un mentore ha detto a Deadline che Oliphant aveva protetto un assistente di produzione dal licenziamento ma non poteva verificarlo.

Il gruppo è stato chiuso giovedì ed è ancora buio oggi. La produzione dovrebbe riprendere lunedì.

L’incidente è avvenuto un giorno dopo Un membro dell’equipaggio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Sul sito web del gruppo di New York City della serie drammatica della NBC Legge e ordine: criminalità organizzata.

Timothy Olyphant in “Justified” di FX del 2015

Gruppo Everett



La serie è limitata a otto episodi Giustificazione: la città primitiva Fa parte del successo di FX per il 2010-15 giustificazione È basato sul romanzo poliziesco Elmore Leonard Primitive City: mezzogiorno a Detroit. Succede sette anni dopo la fine di giustificazione Segue Givens dopo aver lasciato il Kentucky per la sua nuova casa a Miami. Gli spettatori troveranno Givens in equilibrio tra la vita di buttafuori e il padre part-time della quattordicenne Willa, giocato prima La vera figlia di Olyphant, Vivian.

cast precedentemente annunciato Comprende Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook, Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Victor Williams e Norbert Leo Butz.

Oliphant è anche produttore esecutivo insieme ai registi e sceneggiatori Dave Andron e Michael Diner, nonché al creatore originale Graham Yost, con la regia di Dinner. Giustificazione: la città primitiva Prodotto da Sony Pictures Television e FX Productions.