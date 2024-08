Le star di “Baywatch” ammettono che lo spettacolo “non era proprio bello”, rivelano come gli attori lo hanno reso eccezionale

Iscriviti a Fox News per accedere a questo contenuto Hai raggiunto il numero massimo di articoli. Accedi o crea un account gratuitamente per continuare a leggere. Inserendo la tua email e facendo clic su Continua, accetti i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla privacy di Fox News, che include la nostra Informativa sugli incentivi finanziari. Si prega di inserire un indirizzo email valido.

La più grande star dello show anni dopo disse che la trama di “Baywatch” “non era proprio buona”.

“Baywatch” vede protagonisti David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Alexandra Paul, Carmen Electra, Yasmine Bleethe, David Charvet, Nicole Eggert e altri. La serie è andata in onda dal 1989 al 2001 e al suo apice ha attirato 1,2 miliardi di spettatori settimanali. Eggert, che interpreta Summer Quinn, ha collaborato con il suo ex cast per recensire la serie televisiva nella serie di documentari “Baywatch: Moment in the Sun”.

Quasi 35 anni dopo, il cast può ammettere che le trame erano un po’ sciocche.

“Lo spettacolo non era proprio bello”, ha ammesso Hasselhoff nella serie di documenti, via Rivista popolare“Ma l’abbiamo fatto funzionare perché eravamo appassionati.”

Kelly Slater, che interpretava il giovane surfista Jimmy Slade, ha ricordato di aver girato un episodio in cui un polipo rubava la loro tavola da surf e li teneva in ostaggio.

“Mi sentivo come se la scrittura fosse illogica in molti modi”, ha detto.

Tuttavia, la scrittura “illogica” sembra aver aiutato lo spettacolo.

“Siamo stati oggetto di battute su ‘The Tonight Show With Jay Leno’.” “Di continuo, ogni volta che raccontava una barzelletta, i nostri ascolti aumentavano”, ha spiegato il co-creatore Douglas Schwartz.

Nonostante il successo dello spettacolo, gli attori di “Baywatch” non venivano pagati molto. Ogni stella ha ricevuto $ 3.500 per episodio, secondo Eggert.

“Penso che Friends all’epoca guadagnasse un milione di dollari per episodio”, ha detto durante la serie di documentari.

“Ricordo di essere stata presa dal panico quando ho visto il mio primo stipendio al netto delle tasse”, aggiunge Erika Eleniak “Come farò davvero a vivere con questi soldi?”.

“Non c’è un solo attore ricco in ‘Baywatch'”, ha detto Billy Warlock, che ha interpretato Eddie Kramer per due stagioni della serie.

Eggert, che ha guidato il progetto della serie di documentari “Baywatch”, ha fornito ai fan un aggiornamento sul suo viaggio contro il cancro nella premiere di lunedì.

“Sto bene”, ha detto Eggert la gente rivista Sul tappeto rosso. “Sono in una zona grigia e ho terminato il trattamento, in attesa di ulteriori immagini e, si spera, di un intervento chirurgico.”

“C’è molta attesa in questo, che è qualcosa di cui non avevo realizzato e di cui nessuno parla davvero”, ha spiegato. “Ma la zona grigia è la più difficile perché non sai cosa sta succedendo e quando ricevo il trattamento, mi sento come se stessi facendo qualcosa di utile.”

A Eggert è stato diagnosticato un cancro al seno etmoidale di stadio II nel 2023.

