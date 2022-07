Le tigri aprono allo scambio di offerte su Tarik Skubal

I Tigers informano le squadre rivali che sono disposte a prendere in considerazione offerte commerciali all’inizio della penetrazione Tarek ScobalE il Ken Rosenthal e Cody Steffenhagen riferiscono da Athletic. Il mancino di 25 anni è un grande nuovo arrivato nel mercato del commercio estivo con una scadenza di una settimana.

La disponibilità di Detroit ad ascoltare le esibizioni su Skubal non significa certo che sia destinato a cambiare squadra. Invece, i Tigers generalmente sembrano adottare un approccio ampiamente aperto alla scadenza mentre affrontano un’altra stagione non competitiva. Uno dei dirigenti rivali dell’Athletic ha detto che il front office di Detroit aveva notato “Che è disponibile per quasi tutti. Sembra più probabile che il direttore generale Al Avila e il suo front office stiano facendo offerte per quasi l’intero roster per una questione di due diligence piuttosto che cercare di spedire seriamente pezzi fondamentali potenzialmente a lungo termine come Skubal.

Anche se lo scambio che si incontrerà la prossima settimana è ancora molto lontano, vale la pena notare che il front office di Detroit apparentemente non rifiuterà le offerte sullo Skubal fuori controllo. Certamente non c’è bisogno urgente che le tigri si occupino di lui. Skubal rimane controllabile fino alla fine della stagione 2026 e non si qualificherà nemmeno per l’arbitrato fino alla fine del prossimo anno. Avila e il suo staff dovranno tuffarsi in uno spettacolo di premere il grilletto. Anche con tutte le speranze che la competizione svanisca in questa stagione, i Tigers si aspettano di tornare ai playoff durante la finestra di Skubal per dominare il club, possibilmente già il prossimo anno.

I Tigers si sono ricostruiti durante il mandato di Avila principalmente al timone del front office. Il loro ultimo playoff è arrivato nel 2014 e sono sulla buona strada per il sesto record consecutivo. Si aspettavano di essere più competitivi in ​​questa stagione, ma sono stati colpiti da un elenco di assenze dal lato della presentazione e da una prestazione quasi unanime da parte della rosa.

Skubal è stato uno degli unici punti luminosi, sembrando un potenziale titolare al suo meglio. Il prodotto della Seattle University ha ottenuto un punteggio di 15:88 su 106 2/3. Ha colpito il 25,5% degli avversari al di sopra della media, una camminata limitata a una clip avara del 6,2% e ha colpito il suolo con il 47,8% dei colpi. Skubal ha registrato una media di 94 mph a nord su Fastball e i più recenti colpi di swing sul 12% delle sue corse, una quattordicesima migliore media tra 52 principianti con oltre 100 corse. Questi numeri da soli sono solidi, ma il lanciatore di 6’3 sembrava un asso in buona fede per i primi due mesi della stagione. Ha eseguito un’ERA 2,44 con un tasso di sciopero del 27,1% fino alla fine di maggio prima di un combattimento a giugno.

Anche se Skubal è il tipo di braccio più medio che di primo calibro a cui sembrava all’inizio dell’anno, è comunque un giocatore molto prezioso. Le tigri emergono dalla loro ricostruzione con un giro costellato di stelle attorno a Skubal, i precedenti primi 10 scatti Casey Miz E il Matt ManningSito proxy gratuito Eduardo Rodríguez,E il Spencer Turnbull. Mize e Manning hanno più o meno trascorso la stagione 2022 a causa di un infortunio fino a questo punto, e il primo ha subito un intervento chirurgico a Tommy John e di conseguenza probabilmente salterà la maggior parte del prossimo anno. Rodríguez è stato fuori per un po’ per occuparsi di una questione personale. Turnbull avrebbe sempre dovuto rimanere fuori per la maggior parte dell’anno dopo aver subito TJS la scorsa estate. Questo ha lasciato Skubal come l’unico membro sano e affidabile della rotazione per gran parte dell’anno, e le Tigri possono costruire attorno a lui per il 2023 e oltre.

Allo stesso tempo, c’è poco danno per la reception nel valutare almeno tutte le opzioni. La finestra di controllo e convenienza di Skubal significa che quasi tutti i team possono vederlo come un potenziale obiettivo aziendale. I club non devono essere coinvolti nei playoff di quest’anno per considerare la sua disponibilità, poiché può ancora essere controllato per altre quattro stagioni.

Squadre come Orioles e Rangers, ad esempio, non arriveranno alla post-stagione quest’anno (sebbene Baltimora sia stata in giro per la corsa delle Wild Card), ma sono state menzionate come squadre che possono cercare simultaneamente di trasferire giocatori negli affari a breve termine durante il tentativo. Per lanciatori controllabili dopo la stagione. in pezzo separatoQuesta mattina, Rosenthal ha scritto che il Texas continua a cercare un inizio gestibile prima della scadenza. Skubal si adatta al conto e, sebbene non vi siano indicazioni che i texani abbiano contattato il front office di Detroit in merito al giovane lanciatore, non sarebbe sorprendente se fosse così.

Mentre i Tigers potrebbero essere aperti alle offerte su Skubal e altri giocatori con finestre di controllo estese, Avila e il suo staff sarebbero più entusiasti di separarsi da alcuni veterani per un po’. Come Steve Adams di MLBTR esplorato questo mesesedativi come Andrea ChavinE il Joe JiménezE il Michael Vollmer E il Gregorio Soto Dovrebbe attirare molte chiamate dai concorrenti. Robbie Grossman E il Tucker Barnhart Sono free agent e saranno sicuramente disponibili, anche se nessuno dei veterani sta avendo una buona stagione. Questo vale anche per l’uomo di terza base Jimer Candelarioche può essere controllato nel prossimo anno mediante arbitrato.