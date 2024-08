Le tute spaziali che Boeing trasporta per gli astronauti bloccati sulla stazione spaziale non sono compatibili con i veicoli SpaceX

Due astronauti potrebbero rimanere bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo che la loro navicella spaziale Boeing ha funzionato male per molto più tempo del previsto a causa di una mancata corrispondenza con le loro tute spaziali.

La NASA ha dichiarato a Fox News Digital che le tute spaziali realizzate da Boeing sono progettate per funzionare con la navicella spaziale dell’azienda, mentre le tute spaziali realizzate da SpaceX sono progettate per funzionare con la sua navicella spaziale Dragon, che gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams potrebbero viaggiare sulla via del ritorno sulla Terra .

I due astronauti arrivarono sulla navicella spaziale Starliner il 5 giugno e sarebbero dovuti rimanere lì solo fino alla metà del mese.

Le autorità stanno discutendo su come riportarli a casa sani e salvi dopo aver scoperto perdite di elio e problemi di pagamento.

Ross De Loach, capo della Divisione Sicurezza e Mission Assurance della NASA, ha detto che i due astronauti hanno “molto familiarità” con la Stazione Spaziale Internazionale. Il volo di prova dello Starliner è stata per entrambi la terza missione verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Con il crescente utilizzo commerciale dello spazio, la NASA non è più così profondamente coinvolta come una volta in ogni aspetto della missione e della progettazione dei veicoli spaziali.

Gli astronauti della NASA Butch Wilmauer e Sonny Williams sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Papà

Di conseguenza, un’incompatibilità tra le tute spaziali progettate da SpaceX e Boeing avrebbe portato a un problema con il ritorno di Willmauer e Williams sulla Terra.

“La tuta spaziale Boeing è progettata per funzionare con la navicella spaziale Starliner e la tuta spaziale SpaceX è progettata per funzionare con la navicella spaziale Dragon. Entrambe le tute sono progettate per adattarsi a ogni singolo veicolo spaziale”, ha detto la NASA a Fox News Digital.

La NASA non ha confermato se questo problema influisce sul ritorno degli astronauti.

Patch Willmauer e Sonny Williams della NASA avrebbero dovuto trascorrere solo 8 giorni nello spazio. AFP tramite Getty Images

Gli astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale probabilmente rimarranno più a lungo a causa delle tute spaziali incompatibili. NASA/YouTube

Sabato, l’amministratore della NASA Bill Nelson e i capi dell’agenzia terranno una revisione interna dei preparativi per il volo di prova in connessione con il volo di prova della Boeing. Durante la revisione, “qualsiasi disaccordo verrà formalmente presentato e risolto”, ha affermato la NASA.

Dopo il test, la NASA dovrebbe ospitare una conferenza stampa dal vivo all’una del pomeriggio dal Johnson Space Center di Houston.

Si prevede che la decisione di riportare il veicolo Starliner sulla Terra con gli astronauti a bordo verrà presa al più tardi sabato.

Sonny Williams (seduto a sinistra) e Butch Wilmore (seduto a destra) posano per una foto con l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale dopo l’attracco il 6 giugno 2024. NASA/AFP tramite Getty Images

Secondo il sito web della NASA, se verrà presa la decisione di riportare lo Starliner sulla Terra senza equipaggio, Willmauer e Williams rimarranno sulla stazione spaziale fino alla fine di febbraio 2025.

La NASA prevede quindi che la missione SpaceX Crew-9 includa solo due membri dell’equipaggio, invece di quattro, per recarsi sulla stazione spaziale a settembre, con Willmauer e Williams che torneranno sulla Terra con l’equipaggio di due persone all’inizio del prossimo anno.