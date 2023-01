Le ultime notizie sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Microsoft sta cercando di convincere le autorità di regolamentazione di tutto il mondo a cancellarlo 68,7 miliardi di dollari dall’acquisizione di Activision Blizzard – Il più grande affare del suo genere che l’industria del gioco abbia mai visto. Tra le preoccupazioni per il suo impatto sulla concorrenza nel settore e di fronte alle forti pressioni contro l’accordo da parte della rivale Sony, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha dichiarato Tenterà di bloccare legalmente la transazioneAutorità britannica per la concorrenza e i mercati Ha anche espresso dubbi.

Ecco l’ultimo piano di Microsoft per rilevare Activision Blizzard.

Secondo quanto riferito, Google e Nvidia hanno espresso preoccupazione per l’accordo

per me bloombergGoogle e Nvidia hanno entrambi fatto eco a Sony nell’esprimere preoccupazioni alla Federal Trade Commission sulla possibilità di una fusione per schiacciare la concorrenza, rafforzando il caso del regolatore mentre si prepara a portarlo in tribunale ad agosto.

Nessuno dei due è un concorrente diretto di Microsoft nei giochi come lo è Sony, ma entrambi hanno qualche sovrapposizione. L’attività principale di Nvidia è la produzione di schede grafiche, ma ha anche un servizio di streaming, GeForce Now, che è probabilmente il concorrente più vicino all’iniziativa Cloud Gaming di Microsoft. (GeForce Now non sembra portare attualmente alcun gioco Activision Blizzard importante.) Secondo quanto riferito, Nvidia non si oppone direttamente all’accordo, ma ha sottolineato la necessità di un accesso aperto e paritario ai giochi Activision Blizzard.

Il servizio di streaming di Google, Stadia, Sta per chiudere. Ma la società ha un vivo interesse per i giochi mobili attraverso il suo Google Play Store e il sistema operativo Android, acquisendo il gigante mobile King (Candy Crush) come parte dell’accordo Activision Blizzard renderà Microsoft un giocatore molto più grande nello spazio. Molto probabilmente, la sua denuncia è solo un gigante della tecnologia che cerca di frenare l’influenza di un’altra azienda.

Microsoft dice che spera di implementare il suo approccio pro-sindacato ad Activision Blizzard

il 6 gennaio Come riportato da The VergeMicrosoft ha pubblicato un annuncio sul Washington Post evidenziando la sua accettazione dei sindacati ed è stato co-firmato dai Communications Workers of America. “Mentre entriamo nel nuovo anno, rimaniamo impegnati a creare i migliori luoghi di lavoro possibili per le persone che si guadagnano da vivere nel settore tecnologico. Quando i lavoratori e il management portano la loro voce al tavolo, i dipendenti, gli azionisti e i clienti ne traggono vantaggio”. recita il promemoria. Poi aggiunge: “Durante il 2023, speriamo di portare lo stesso accordo e principi ad Activision Blizzard, che Microsoft ha proposto di acquisire”.

Questa è certamente un’offerta promozionale per la FTC in quanto Microsoft può migliorare le condizioni di lavoro presso Activision Blizzard, che Mostra resistenza Per muoversi per i sindacati tra i suoi dipendenti ancora Scandalo clamoroso Sulla cultura del posto di lavoro nel 2021. Punti salienti dell’annuncio Riuscita sindacalizzazione di 300 lavoratori di Bethesda e ZeniMax Dopo l’acquisizione di quella società da parte di Microsoft, conclude: “Non chiediamo alla FTC di ignorare le preoccupazioni sulla concorrenza. Al contrario, riteniamo che sia importante esplorare soluzioni che proteggano la concorrenza e i consumatori, promuovendo al contempo le esigenze dei lavoratori, la crescita economica e Innovazione americana”.

Microsoft ammette di aver sbagliato a definire FTC “incostituzionale”

In un momento in cui sta cercando di sistemare le cose con un regolatore scettico, per non dire ostile, Microsoft ha respinto una delle accuse più preoccupanti nella sua risposta a una causa FTC che cercava di bloccare una fusione. Secondo AsioIl 5 gennaio, Microsoft ha rivisto il suo deposito per rimuovere l’accusa che la struttura FTC violasse la costituzione degli Stati Uniti.

“La FTC ha un’importante missione per proteggere la concorrenza e i consumatori, e abbiamo rapidamente aggiornato la nostra risposta per rimuovere il linguaggio che indica diversamente in base alla Costituzione”, ha detto ad Axios David Cody, portavoce per le relazioni pubbliche di Microsoft. Inizialmente abbiamo messo sul tavolo internamente tutte le argomentazioni possibili e abbiamo dovuto abbandonare queste difese prima di sollevarle. Apprezziamo il feedback su queste difese e stiamo lavorando direttamente con coloro che hanno espresso dubbi per chiarire la nostra posizione.” In altre parole: Siamo spiacenti, sappiamo che era fuori uso, abbiamo sbagliato.

La FTC afferma di non essere in trattative “sostanziali” con Microsoft

Martedì 3 gennaio si è tenuta la prima udienza preliminare per la causa della Federal Trade Commission (FTC) che cercava di bloccare la fusione. a quel punto, L’avvocato della FTC James Weingarten ha detto che la commissione aveva autorizzato i colloqui di transazione con Microsoft, ma che “non ci sono discussioni sostanziali in questo momento”.

Sembra una cattiva notizia per Microsoft, ma “obiettività” è la parola chiave qui. Le due parti sono senza dubbio in contatto e Microsoft farà quasi sicuramente un’offerta di accordo: in questi giorni, il gigante della tecnologia è noto per aver adottato un approccio collaborativo con governi e regolatori e si assicurerà che l’accordo si concluda prima della sua offerta ad Activision Blizzard. scade a luglio 2023. Non inizierà Il processo stesso è fino ad agosto.

Il regolatore britannico afferma che ha bisogno di più tempo per indagare sull’accordo

Il 5 gennaio, l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati – che, insieme alla Federal Trade Commission e alla Commissione europea, è una delle tre autorità di regolamentazione ritenute abbastanza forti da bloccare del tutto l’accordo – Ha detto che avrebbe avuto bisogno di più tempo per completare quella che chiama “fase due” di uno sguardo più approfondito all’accordo.

La Capital Markets Conference inizialmente sperava di concludere le sue deliberazioni entro il 1° marzo, ma ha posticipato tale termine al 26 aprile. Tuttavia, dice che intende concludere prima in quella data. La CMA ha dichiarato di essere “preoccupata” per l’accordo e finora sembra molto colpita dalle pressioni di Sony. Ma, in consultazione pubblicaha rilevato che la maggior parte delle risposte era a favore dell’accordo (a parte le 500 che “contenevano contenuti offensivi (senza altri contenuti sostanziali), erano vuote o incomprensibili, dichiarate provenire da consumatori al di fuori del Regno Unito o non in inglese. “

Shelley accetta l’acquisizione

Il 29 dicembre 2022, la Procura economica nazionale cilena È diventato l’ultimo regolatore internazionale ad approvare l’accordo. Ha detto che non pensava che l’accordo avrebbe ridotto significativamente la concorrenza, né pensava che Microsoft avrebbe ritirato Call of Duty da altre piattaforme, inclusa PlayStation (questa preoccupazione era al centro dell’obiezione di Sony all’accordo).

Ecco un elenco di tutti i paesi che finora hanno approvato l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft:

Chile

Brasile

Arabia Saudita

Serbia

cosa è successo dopo?

La prossima importante scadenza è la sentenza della Commissione europea, che dovrebbe essere consegnata entro il 23 marzo.