Le ultime voci sulle specifiche di Pixel Watch mostrano che Google sta cercando di creare un fiore all’occhiello

Sembra che il prossimo Pixel Watch di Google sarà un gruppo di punta per competere con Samsung Gli ultimi orologi Galaxy e l’Apple Watch, secondo Nuove specifiche trapelate 9to5Google. per me 9-5Nel suo rapporto, sarai in grado di ottenere una versione cellulare del dispositivo indossabile e avrà una batteria da 300 mAh (mAh).

Non c’era necessariamente un’opzione cellulare per Pixel Watch. Alcuni orologio intelligente a basso costoe anche alcuni Modelli di alta qualità incentrati sul fitness-Dipende dal tuo telefono per connetterti. Se le voci sono accurate e c’è un modello di Pixel Watch cellulare, ciò rafforza l’idea che Google potrebbe non cercare di rendere il suo Watch un’alternativa più piccola o più economica, ma vuole quell’appello al mercato di massa.

Per quanto riguarda la batteria, la sua capacità fisica sembra adattarsi alle dimensioni dell’orologio. Tuttavia, è quasi impossibile sapere cosa significhi questa valutazione in milliampere per quanto tempo durerà tra una ricarica e l’altra.

quando il bordoCommento Dan Seifert ha confrontato l’Apple Watch Series 7 41mm con il Galaxy Watch 4 Classic 42mm e ha scoperto che entrambi hanno livelli di resistenza significativamente diversi. C’era una volta il Galaxy Watch il succo è finito Mentre l’Apple Watch era al 52 percento (anche se il giorno successivo è riuscito a ottenerlo) qualche ora in più extragalattica dopo alcune modifiche). Tuttavia, la batteria dell’Apple Watch non lo è colui il quale Più largo; La sua capacità è di 284 mAh, mentre la capacità della batteria del Galaxy è di 247 mAh.

20:05 Galaxy Watch 4: 0% morto e arresto Apple Watch serie 7: 52% – Dan S (@dcseifert) 7 aprile 2022

Ciò che conta davvero quando si tratta della durata della batteria dei dispositivi indossabili sono le loro caratteristiche e il processore. Entrambi sono sconosciuti a questo punto per l’orologio Pixel, anche se ovviamente non avrà il display cartaceo elettronico che lo consente Tempo di ghiaia Ottieni più di una settimana di utilizzo dalla sua batteria da 250 mAh.

La grande domanda senza risposta è quale chip utilizzerà Google: Snapdragon Wear 4100 o 4100 Plus di Qualcomm, che Non si è fatto vivo per molte ore anche se c’era È in circolazione da un po’? Attualmente non divulgato Il chip di nuova generazione di Qualcomm? Chip Samsung Exynos che usa nelle sue ore private? un processore tensore personalizzatoAd esempio, Google utilizza Pixel 6? Ci sono molte opzioni: alcune sconosciute, altre potrebbero essere un brutto segno di durata della batteria.

Speriamo di non dover aspettare troppo a lungo per scoprirlo: si vocifera che Google potrebbe annunciare Pixel Watch alla sua conferenza I/O, a partire da poche settimane. L’11 maggio. Se vuoi dare un’occhiata ai suoi dispositivi prima di allora, sei fortunato: qualcuno ha pubblicato un sacco di sue foto occupazione E spegnendo Wrist afferma che un amico ha trovato il dispositivo in un bar, Stile iPhone 4. Forse Sundar Pichai creerà un file Stessa battuta di Steve Jobs Quando ha annunciato l’orologio Pixel, dicendo “Fermati se l’hai già visto”.