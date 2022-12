Le unità d’élite russe causano il 40% delle vittime in Ucraina: ufficiale

Truppe delle unità militari russe d’élite di stanza lungo NATOUn funzionario della difesa europea ha affermato che la frontiera delle vittime ha subito tassi di vittime dal 30 al 40% durante l’invasione in corso dell’Ucraina da parte di Mosca, con truppe esperte ora sostituite da riserve recentemente mobilitate.

I funzionari della difesa e dell’intelligence della NATO stanno osservando da vicino le prestazioni e le fortune delle principali unità russe – che dovrebbero essere in prima linea in qualsiasi futura offensiva russa contro la NATO nella regione baltica – e che di solito affrontano le forze della coalizione lungo i 755 miglia della NATO , confine di prossima estensione La Finlandia si unisce Blocco transatlantico.

Con lui ha parlato un funzionario della difesa europea Newssettimana A condizione di anonimato a causa della delicatezza dei metodi di raccolta di informazioni della NATO, ha rivelato che i gruppi schierati in Ucraina da tre formazioni russe di stanza vicino ai confini con l’Estonia e la Lettonia hanno perso tra un terzo e la metà del loro personale originario dall’invasione. È iniziato il 24 febbraio.

La 76a divisione d’assalto aereo, parte delle forze aviotrasportate russe, o VDV, ha sede nella città di Pskov, a sole 40 miglia dal confine estone. I membri della 76a divisione erano responsabili delle “operazioni di pulizia” nel sobborgo di Kiev di Pusha, durante le quali molti civili sono stati torturati e giustiziati. Mosca continua a negare che le ben documentate atrocità siano avvenute nei territori occupati.

“Le sottounità della 76a divisione d’assalto aereo erano di stanza in aree di pesanti combattimenti: direzione Kiev, poi Izyum e Kherson”, ha detto il funzionario della Difesa europea. Newssettimana. “È molto probabile che la divisione abbia subito pesanti perdite”.

Hanno detto: “Possiamo stimare che dal 30 al 40 per cento delle truppe schierate nella guerra ucraina siano ferite, disperse o uccise. Stimiamo che nella loro base a Pskov e Chirya siano rimasti principalmente coscritti e alcuni appaltatori / ufficiali”.

C’era già clamore sulle sorti dei poveri nel 76. A maggio, il maggiore generale Viko Vilo Palm, vice comandante delle forze di difesa estoni, Raccontare Newssettimana Ha detto che la formazione “svolge principalmente operazioni funebri per i militari uccisi in Ucraina”.

Il personale appena mobilitato forma due battaglioni, generalmente tra i due battaglioni 700 e 900 Il funzionario europeo ha aggiunto che le forze hanno iniziato l’addestramento alla base n. 76 nella casa all’inizio di ottobre. Entro la fine di novembre, queste unità sono state valutate come dirette in Ucraina o verso il confine ucraino.

Si ritiene che altre due unità abbiano registrato tassi di infezione simili. La 2a brigata per scopi speciali di stanza a Pskov – una formazione di forze speciali di Spetsnaz e parte dell’agenzia di intelligence militare GRU – ha ricevuto dal presidente russo lo status di “guardia” onoraria Il presidente russo Vladimir Putin A luglio per la sua attività in Ucraina.

È stato riferito che la 25a brigata di fucili motorizzati separati delle guardie, una formazione dell’esercito russo con sede nella città di Luga, è stata gravemente bombardata a Contrattacco ucraino nel nord-est di Kharkiv Oblast, che ha sbalordito Mosca e liberato più di 500 insediamenti e 4.600 miglia quadrate.

Un funzionario della difesa europea ha affermato che la 2a e la 25a brigata “hanno subito pesanti perdite”. “Stimiamo che le potenziali perdite siano comprese tra il 30 e il 40 percento”.

Le richieste della guerra russa in Ucraina costrinsero Mosca a ridistribuire le truppe dalle basi di confine ai campi di battaglia. A settembre, Foreign Policy ha citato tre alti funzionari della difesa europea anonimi che hanno affermato che circa l’80% delle 30.000 forze russe precedentemente di stanza lungo i confini baltici e finlandesi erano state dirottate in Ucraina.

A ottobre, Kai Sauer – Sottosegretario di Stato per la Politica Estera e di Sicurezza presso il Ministero degli Affari Esteri finlandese –Raccontare Newssettimana Potrebbero volerci “da uno a tre anni, in realtà a seconda di come procede la guerra, e anche di come vengono addestrate le nuove reclute” affinché le unità di frontiera russe tornino alla loro forza pre-invasione.

Sauer ha affermato che Helsinki sta seguendo da vicino le prestazioni delle unità tradizionalmente di stanza lungo il confine finlandese, alcune delle quali, ha affermato, hanno causato “gravi perdite”.

Ad oggi, l’Ucraina afferma di aver causato più di 90.000 vittime militari russe dal 24 febbraio. Kiev custodisce attentamente il numero delle sue vittime come segreto militare.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto arrabbiare l’Ucraina questa settimana quando ha affermato che finora “20.000 civili e più di 100.000 ufficiali ucraini” sono stati uccisi durante l’invasione. Un portavoce del governo ha successivamente affermato che la cifra di 100.000 includeva anche i feriti e che la cifra proveniva da “fonti esterne” non specificate.

Il presidente del Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, ha dichiarato a novembre che circa 100.000 soldati sono stati uccisi sia dalla parte russa che da quella ucraina.

Newssettimana Ho contattato il Ministero della Difesa russo per un commento.