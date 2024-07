Le urne tornano in Wisconsin dopo la sentenza della Corte Suprema

Venerdì i liberali della Corte Suprema del Wisconsin hanno aperto la strada all’uso delle urne per corrispondenza, modificando le regole di voto quattro mesi prima delle elezioni presidenziali e ribaltando una decisione di due anni fa, quando i conservatori controllavano la corte. IL 4-3 giudizio È arrivato un anno dopo che i liberali avevano ottenuto la maggioranza alla Corte Suprema in uno stato chiave e sei mesi dopo aver rimosso un gerrymander che da tempo aveva dato ai repubblicani un’ampia maggioranza nella legislatura statale. La prospettiva di altre importanti decisioni è diventata chiara questa settimana quando i giudici hanno accettato di esaminare due casi di aborto e hanno lanciato appelli per eliminare parti di una legge che ha paralizzato i poteri sindacali per i dipendenti pubblici per più di un decennio.

Le urne elettorali sono disponibili da anni in alcune comunità del Wisconsin e il loro utilizzo è stato notevolmente ampliato per le elezioni presidenziali del 2020 quando gli elettori sono tornati alle urne a causa della pandemia di Covid-19. I migliori repubblicani del Wisconsin li sostenevano all’epoca, ma Joe Biden si rivoltò contro di loro dopo aver sconfitto per poco il presidente Donald Trump nello stato.

Quattro mesi prima delle elezioni di medio termine del 2022, i conservatori che controllano la Corte Suprema dello stato si sono pronunciati a favore di un gruppo di elettori che sostenevano di non poter utilizzare le urne perché la legge statale non lo autorizzava specificamente. Un anno dopo, gli elettori elessero un liberale per sostituire un giudice conservatore in pensione, ponendo fine a 15 anni di controllo conservatore della corte.

Poco dopo, il gruppo liberale Priorities USA ha fatto causa per ripristinare le urne elettorali e venerdì la maggioranza è stata d’accordo con il gruppo.

La legge statale richiede che le schede elettorali per corrispondenza siano restituite per posta o di persona. Il giudice Ann Walsh Bradley, scrivendo a nome della maggioranza, ha affermato che le urne sono gestite da funzionari elettorali e forniscono una via per la consegna di persona delle schede elettorali.

La maggioranza ha dovuto ribaltare la decisione del 2022, ha scritto, perché la sua analisi in quel caso era “non solo sbagliata, ma sbagliata in linea di principio”.

Il giudice Rebecca Bradley, scrivendo a nome del dissenso, ha affermato che la corte ha agito politicamente e avrebbe dovuto attenersi al precedente di due anni.

“Quando i giudici… assecondano le loro preferenze, ogni caso sul tavolo quando i nuovi giudici prendono il banco sostituisce lo stato di diritto a discrezione dei giudici”, ha scritto Bradley, che non era imparentato con il giudice Ann Walsh Bradley.

I sostenitori delle urne hanno applaudito la sentenza perché offre agli elettori un modo più semplice per contare i propri voti. I critici sostengono che il Parlamento dovrebbe decidere se sono consentiti e, in tal caso, stabilire regole per garantire che siano adeguatamente monitorati e distribuiti equamente in tutto lo Stato.

"Questa è una grande vittoria per gli elettori di tutto il Wisconsin", ha affermato David Fox, che ha sostenuto la causa di Priorities USA. "Ripristina loro la possibilità di utilizzare cassette postali per restituire in modo affidabile, conveniente e sicuro le loro schede elettorali per corrispondenza".

Spetta alle autorità locali decidere se utilizzare le cassette postali. Il sindaco di Milwaukee Cavalier Johnson, un democratico, ha subito annunciato che la città prevede di renderli disponibili a partire dall’apertura statale di agosto. Si prevede che altre aree con più elettori democratici seguiranno l’esempio.

La decisione potrebbe creare sfide politiche per i leader locali nelle aree repubblicane. Trump ha denigrato il voto per corrispondenza per anni, ma alcuni dei suoi alleati hanno iniziato a incoraggiare la pratica. Brian Schimming, presidente del Partito repubblicano statale, ha condannato la sentenza, anche se ha vinto il voto anticipato.

“In una battuta d’arresto sia per la separazione dei poteri che per la fiducia del pubblico nelle nostre elezioni, i giudici di sinistra della Corte Suprema del Wisconsin si sono piegati alle richieste dei loro donatori fuori dallo stato a spese del Wisconsin”, ha detto Schimming. Una dichiarazione scritta.

La decisione di venerdì ricorda come le elezioni giudiziarie possano cambiare rapidamente la direzione di uno Stato. Mesi dopo aver ottenuto la maggioranza alla Corte Suprema della Carolina del Nord nel 2022, i conservatori hanno ribaltato le recenti decisioni liberali approvando una legge sull’identità degli elettori e reintegrando il gerrymander repubblicano.

Nel Wisconsin, Ann Bradley non sta cercando la rielezione, e il controllo della corte sarà in palio ad aprile. Prima che se ne vada, il tribunale dovrebbe decidere se l’aborto può continuare nello Stato.

La corte questa settimana ha accettato di rivedere la decisione di un giudice del tribunale di prima istanza secondo cui la legge del 19° secolo non proibiva la maggior parte degli aborti. Separatamente, ha accettato una causa intentata da Planned Parenthood del Wisconsin chiedendo di dichiarare che la costituzione dello stato garantisce il diritto all'aborto. Una sentenza a favore del comitato potrebbe avere implicazioni per le restrizioni all'aborto di lunga data, come il periodo di attesa di 24 ore dello stato.

Nel frattempo, si sta scatenando una battaglia su una legge del 2011 che vieta la contrattazione collettiva per la maggior parte dei lavoratori pubblici nel Wisconsin. Mercoledì il giudice del processo Ha stabilito che alcune parti della legge violavano la costituzione dello stato Perché tratta i sindacati degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco in modo diverso rispetto ai sindacati degli altri dipendenti pubblici. Si prevede che il caso raggiungerà l'Alta Corte, ma non è chiaro se arriverà prima o dopo le elezioni del prossimo anno.