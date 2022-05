Le vendite di Citigroup hanno colpito i mercati azionari europei con un “rapido crollo”

Diversi mercati azionari europei hanno subito un “rapido crollo” lunedì mattina dopo gli ordini di vendita a quel punto

Secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Il trading si è interrotto in diversi mercati dopo che i principali indici azionari sono scesi per alcuni minuti prima delle 10:00 CET. Le azioni del Nord sono state le più colpite, anche se altri titoli europei sono crollati brevemente in un giorno in cui i prezzi delle azioni in tutto il mondo sono scesi.

NV, che gestisce scambi in tutta la regione, ha affermato che stava indagando sulla causa. Il Nasdaq ha affermato di non aver visto alcun motivo per annullare le negoziazioni.

Qualcuno ha detto che sta lavorando con gli scambi per determinare cosa è successo e perché.

“Uno dei nostri trader ha commesso un errore stamattina entrando in uno scambio”, ha detto una portavoce di Citigroup in una dichiarazione alla fine di lunedì. “In pochi minuti, abbiamo identificato l’errore e l’abbiamo corretto.”

Gli investitori ritengono che l’incidente possa essere stato causato da un errore umano, noto nel gergo del settore come “dito grasso”.

La sala di negoziazione della Borsa di Amsterdam, gestita da Euronext.

Il benchmark svedese, OMX Stockholm All-Share, è sceso di quasi l’8% prima di rimbalzare in modo significativo. Nello stesso periodo l’indice equivalente in Danimarca è sceso di oltre il 6% e si è anche ripreso per lo più. Entrambi hanno chiuso a circa il 2%.

Anche i mercati gestiti da Euronext, con sede ad Amsterdam, sono scesi prima di riprendersi in modo significativo. L’indice AEX olandese è sceso del 3% e l’indice belga BEL20 è sceso di oltre il 5%. L’indice francese CAC40 è sceso del 3%. Questi indicatori hanno chiuso la giornata in calo di oltre l’1%.

Euronext ha sospeso temporaneamente le negoziazioni nel tentativo di ridurre l’impatto sui mercati, secondo un portavoce. Il Nasdaq ha affermato di aver utilizzato interruttori automatici subito dopo il crollo dei principali titoli nordici, tra cui …

Il commercio delle dita grasse può essere costoso. Nel 2009 l’a Commerciante d’olio su una piegatrice Ha piazzato circa $ 520 milioni in accordi per il petrolio greggio, con il risultato che la sua azienda ha subito perdite per $ 10 milioni. Nel 2012, la società di servizi finanziari Knight Capital ha perso 440 milioni di dollari da A Problema di scambio di computer Ciò è entrato in milioni di scambi in meno di un’ora.

Citigroup ha una storia di errori sorprendenti. Nel 2020 lo era Ordinato dagli organizzatori Per pulire i sistemi previsti protezione bancaria E i suoi clienti sono stati multati di $ 400 milioni. Sta spendendo miliardi di dollari per trasformare la sua tecnologia e il suo funzionamento interno, un costo che preoccupa gli investitori. Lo ha detto il CEO Jane Fraser La massima priorità della banca è capire correttamente la questione.

L’errore più recente è avvenuto nell’agosto 2020, quando i banchieri di Citigroup hanno erroneamente pagato i detentori di obbligazioni dei clienti

Revlon Corporation.

Quasi 900 milioni di dollari.

Lunedì, le azioni di Citigroup sono aumentate dell’1% a $ 48,71 a New York.

Scrivi ad Anna Hirtenstein a anna.hirtenstein@wsj.com e David Benoit a David.Benoit@wsj.com