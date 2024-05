Le vendite di Final Fantasy 7 Rebirth sono ancora basse negli Stati Uniti, rispetto ai giochi precedenti

Si è discusso molto del successo commerciale di Final Fantasy 7 Rebirth. La PS5 è stata lanciata esclusivamente il 29 febbraio, ma nonostante abbia ricevuto elogi quasi universali da parte della critica, sono state rapidamente sollevate domande sui numeri di vendita, poiché Square Enix non ha ancora fornito statistiche ufficiali (che di solito non sono un record). Grande Cartello).

Nell’ultimo mese circa, molti analisti hanno alimentato il fuoco, suggerendo che il sequel ha sottoperformato. E ora, grazie a Sirkana Piscatella è mortaAbbiamo un'idea migliore di come si sta comportando il gioco negli Stati Uniti.

La rinascita sembra essere iniziata bene nella regione, occupando il secondo posto nelle classifiche software di febbraio, nonostante sia stato pubblicato l'ultimo giorno del mese. Tuttavia, i risultati di marzo, appena pubblicati, mostrano un calo, con il titolo che scende al settimo posto. Tuttavia, va notato che era lì molto La concorrenza proviene dai giochi più recenti, come Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin.

Ma sono i confronti con altri giochi di Final Fantasy che forniscono un quadro più chiaro. Ancora una volta, Piscatella rivela che Rebirth è attualmente al 14° posto in termini di vendite in dollari negli Stati Uniti, se confrontato con il resto della serie. Per maggiore contesto, Final Fantasy 15 è il numero uno (forse sorprendentemente), Final Fantasy 7 Remake è secondo e l'originale Final Fantasy 7 è terzo. Naturalmente, è il confronto con il Remake che attira la tua attenzione; È diventato abbondantemente chiaro che Rebirth non è stato in grado di eguagliare il suo predecessore, e probabilmente non lo farà mai.

Ci sono molteplici ragioni per cui questo è il caso. Come accennato in precedenza, Rebirth è un’esclusiva per PS5, il che significa che è attraente fin dall’inizio per una base di installazione più piccola. Successivamente – pensiamo che sia tutto probabilmente Il più grande svantaggio: Rebirth è un sequel diretto, e un sequel diretto lo è Mai Vendita facile. Ciò è particolarmente vero se si considera la direzione narrativa del Remake, che è intrinsecamente divisiva. I giocatori a cui non è stato necessariamente piaciuto il remake probabilmente non avrebbero scelto il seguito.