Le vendite di Tesla stanno rallentando la produzione a causa della pandemia

È improbabile che Tesla corrisponda alla crescita dello scorso anno, quando le consegne sono aumentate del 90% a 940.000 auto. Un aumento del 50% entro il 2022 è più realistico, hanno affermato gli analisti di Wedbush.

Questo, hanno detto in una nota sabato, è stato comunque “un risultato impressionante” considerando che la Cina era stata “sostanzialmente chiusa per due mesi”.

Il lento tasso di crescita è un fattore che ha scoraggiato gli investitori Rivalutare le possibilità di Tesla di dominare il settore automobilistico. Le azioni di Tesla sono scese di oltre il 40% dal picco di novembre poiché un numero maggiore di acquirenti sceglie le auto elettriche a causa della loro migliore efficienza energetica.

A seconda dei tassi di utilizzo locali, un’auto elettrica può essere significativamente meno efficiente di un veicolo a combustibili fossili. Una Tesla Model 3 ha un’autonomia standard equivalente a 142 miglia per gallone e costa $ 450 all’anno di carburante, secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente. In confronto, una Honda Accord con un motore a benzina ottiene 33 miglia per gallone e costa $ 2.200 all’anno di carburante.