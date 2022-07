Le vendite HP terminano stasera il 4 luglio: 10% di sconto sul codice coupon e incredibili risparmi su PC e laptop da gioco

HP ospita i file Vendite annuali del 4 luglioCon alcuni sconti incredibili su molti degli ultimi modelli di desktop e laptop da gioco dotati delle ultime CPU Intel Alder Lake e schede video GeForce RTX 30. Per rendere l’affare ancora più dolce, ci sono persino codici sconto del 5% e del 10% accumulati con questi sconti immediati. . Questi hanno un prezzo competitivo ai prezzi più bassi che vedrai da altri marchi di giochi altrove, e tutto è supportato dalla garanzia di un anno di HP per la massima tranquillità.

Vendita HP 4 luglio

HP 4 luglio uno sconto Anche se pensiamo che il quarto sia nel nostro specchietto retrovisore, i risparmi su PC, laptop da gioco, monitor e visori VR sono ancora vivi. Vediamo su HP

Codici coupon HP

Usa il codice: 5JULY4HP 5% di sconto sui PC da gioco HP $ 599 o più Usa il codice promozionale “5JULY4HP” Vediamo su HP Usa il codice: 10JULY4HP 10% di sconto sui PC da gioco HP 1099 USD o più Usa il codice promozionale “10JULY4HP” Vediamo su HP Nessun coupon necessario Spedizione gratuita per gli ordini $ 49 o più Vediamo su HP

Offerte di giochi per PC HP del 4 luglio

HP ha anche molte offerte di giochi per PC eccellenti per la settimana del 4 luglio, soprattutto se combinate con codici coupon del 5% di sconto o del 10%. I modelli idonei includono i computer da gioco HP Envy e OMEN 2022 recentemente aggiornati. La gamma HP Envy è ottima per coloro che non vogliono che il proprio PC assomigli a un gioco… beh, un PC da gioco. Ha molti componenti potenti e personalizzabili sotto il cofano combinati con un’estetica semplice. Tuttavia, se desideri un look audace (e RGB!) e un raffreddamento superiore, ti consigliamo di dare un’occhiata alla gamma HP OMEN. HP OMEN 25L è un PC da gioco che offre la potenza della serie RTX 30 a un ottimo prezzo. HP OMEN 40L e 45L sono aggiornamenti della generazione precedente 25L e 30L. I nuovi modelli sono caratterizzati da un volume del corpo maggiore e ventole di aspirazione doppie (40L) o triple (45L) per un migliore flusso d’aria. Il 45L va ancora oltre posizionando un sistema di raffreddamento a liquido di 360 mm di diametro esternamente sopra la cosiddetta “camera di raffreddamento”. Ciò consente un raffreddamento che rivaleggia con gli entusiasti sistemi fai-da-te. In termini di componenti, sia il 40L che il 45L sono dotati del più recente processore Intel Alder Lake, scheda madre Z690 e scheda video RTX 30.

Offerte per laptop HP 4 luglio

La vendita del 4 luglio di HP include offerte su tre laptop da gioco. I notebook HP OMEN offrono prestazioni di gioco capaci in un pacchetto sottile e sottile. Queste configurazioni HP sono dotate di una scheda video RTX 3060 o RTX 3070 consigliata per i giochi mobili. Una scheda video meno potente limiterà i giochi a cui potrai giocare e una scheda video più potente probabilmente non sarà evidente in termini di prestazioni di gioco a 1080p.

Usa il codice: 10JULY4HP Notebook da gioco HP OMEN da 16 pollici AMD Ryzen 7 5800H RTX 3070 con 16 GB di RAM, 512 GB di RAM SSD Usa il codice promozionale “10JULY4HP” 19% di sconto $ 1.549,99 Vediamo su HP Usa il codice: 5JULY4HP Notebook da gioco HP OMEN da 15 pollici AMD Ryzen 5 5600H RTX 3060 con 16 GB di RAM, 512 GB di RAM SSD Usa il codice promozionale “5JULY4HP” 23% di sconto $ 1.299,99 Vediamo su HP Usa il codice: 10JULY4HP Computer portatile da gioco HP OMEN da 15 pollici Intel Core i7-10870H RTX 3060 con 16 GB di RAM, 512 GB SSD Usa il codice promozionale “10JULY4HP” 28% di sconto $ 1499,99 Vediamo su HP`

Cuffie HP Reverb G2 VR

Il Reverb G2 di solito viene venduto al dettaglio per $ 599, ma l’HP Store ha uno sconto di $ 200. Ciò lo rende lo stesso prezzo del modello Oculus Quest 2 da 256 GB ma con alcuni aggiornamenti significativi sotto il cofano. Il Reverb G2 offre la seconda risoluzione più alta di qualsiasi visore VR con 2160 x 2160 pixel per occhio (anche più della già straordinaria risoluzione di 1832 x 1920), regolazione IPD manuale, un cappuccio molto più potente del Quest 2, tracciamento interno ed esterno che non richiede sensori Cuffie esterne e out-of-ear in modo che non si sporchino e preservano l’udito surround.

HP Gaming Monitor offre il 4 luglio

Un buon PC da gioco può raggiungere il suo pieno potenziale solo se abbinato a un buon PC da gioco. La vendita del 4 luglio di HP include alcuni grandi sconti su tre monitor incentrati sul gioco. Tutti questi monitor offrono tempi di risposta rapidi di 1 ms, frequenze di aggiornamento di 165 Hz e pannelli IPS di alta qualità. Ovviamente saranno anche ottimi schermi per workstation generiche.