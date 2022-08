Le vendite record di Home Depot mostrano che il mercato immobiliare statunitense rimane forte

I numeri erano forti su tutta la linea. Le vendite in negozio sono aperte da almeno un anno, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso trimestre del 2021 negli Stati Uniti e del 5,8% in tutte le località del mondo. La società ha anche confermato i suoi guadagni e le previsioni per l’intero anno.

“La nostra performance riflette la continua forza della domanda di progetti di miglioramento della casa”, ha affermato il CEO e presidente di Home Depot Ted Decker nella dichiarazione degli utili. Decker ha aggiunto che questi erano i più alti guadagni trimestrali e numeri di vendita nella storia dell’azienda, nonostante un “ambiente stimolante e dinamico”.

Martedì mattina il prezzo delle azioni di Home Depot è salito del 3%, dopo essere sceso inizialmente nel trading pre-mercato.

Gli investitori potrebbero essersi inizialmente concentrati sul lato negativo del rapporto Home Depot: i clienti non hanno effettuato tutti gli acquisti di un anno fa. Il numero di scambi totali è diminuito del 3%. Ma questo calo dell’attività è stato compensato dal fatto che i clienti hanno speso di più per ciò che hanno acquistato. La vendita media dei biglietti è stata di poco superiore a $ 90, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno.

Decker ha detto durante una teleconferenza con gli analisti che Home Depot non vede alcun segno fisico di debolezza nel mercato immobiliare. Ha notato che la domanda era forte sia da parte degli appaltatori professionisti che dei consumatori del fai-da-te.

“Con le persone che trascorrono più tempo nelle loro case, quindi riparazioni e ristrutturazioni, la domanda aumenterà a causa dell’usura. Avrai bisogno di più spazio e miglioramenti della casa solo perché sei lì più spesso”, ha detto Decker durante la chiamata.

Le persone vogliono riparare le loro case e avere i soldi per farlo. “Il nostro cliente è davvero in una buona posizione in questo momento”, ha detto il Chief Financial Officer Richard McPhail durante la teleconferenza. Ha attribuito gran parte di ciò al forte aumento dei prezzi delle case negli ultimi anni.

Indipendentemente da ciò che accade alle vendite di case, la tendenza a spendere di più per le proprie case potrebbe continuare, soprattutto se l’economia continua a raffreddarsi quest’anno e nel 2023.

“Il settore del bricolage tende a fare bene durante le recessioni”, ha detto in un rapporto Shawky Azizat, analista di Third Bridge. “Ci aspettiamo che la domanda dei consumatori si sposti verso progetti di ristrutturazione su scala ridotta, poiché gli individui vedono le loro case come investimenti stabili durante l’incertezza economica”.