Leader del British Open 2022: copertura in diretta, punteggio Tiger Woods, risultati del golf oggi al Round 1 a St Andrews

L’Old Course a St. Andrews offre ai golfisti un’ultima possibilità di raggiungere la gloria nel 2022. Che gloriosa opportunità considerando questo 150° Open Championship, ospitato da St. Andrews per la 30° volta, con l’opportunità per i giocatori di unirsi a artisti del calibro di Saif Vaz Ballesteros, Jack Nicklaus e Tiger Woods Claret Jug premiano qui.

A guidare l’azione come scommettitore preferito, Rory McIlroy è quello che ha accumulato tre dei primi 10 già nel grande business in questa stagione. Sperando di uscire dallo Schneids Grand Prix, il campione 2014 ha tenuto un torneo di golf senza vittorie nei Big Four negli ultimi otto anni. Lo specialista dei collegamenti Jordan Spieth tenterà un quarto major della sua carriera, mentre il nome più in voga del gioco, Xander Shaveli, tenterà di sfondare per la prima volta. Ovviamente, gli occhi saranno ancora puntati su Tiger mentre inizia quella che potrebbe essere la sua ultima legittima possibilità di competere negli Open presso la Home of Golf.

Giocando nello stadio costellato di stelle, il vecchio stadio funge da sfondo storico e, poiché questa è la finale principale dell’anno, il 150° Open Championship si preannuncia già indimenticabile. CBS Sports aggiornerà questa storia con risultati e funzionalità di seguito. Dai un’occhiata ai risultati in tempo reale all’inizio di questa storia e più dettagliati classificaE il Round 1 tee volte e completo Apri la guida alla copertura del palinsesto TV.