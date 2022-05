Leader del campionato PGA 2022: copertura in diretta, risultati del golf oggi al Round 4 a Southern Hills

TULSA, UCLA. – Il campionato PGA 2022 si conclude domenica e, sebbene in cima alla classifica ci siano numerosi giocatori di golf che non hanno mai vinto un torneo importante, per non parlare di un evento PGA Tour, i grandi talenti in lizza per la Wanamaker Cup non si arrenderanno lo sprawl. Mito Pereira detiene un vantaggio di tre tempi in vista della finale mentre tenta di diventare il primo cileno a vincere una major e il primo giocatore a vincere il torneo dai tempi di Keegan Bradley nel 2011 all’Atlantic Club.

Matt Fitzpatrick si unirà a Pereira nella coppia finale, che cercherà di catturare un pezzo della sua storia nelle Southern Hills. Con la vittoria, Fitzpatrick non solo diventerà il primo inglese a vincere una major dai tempi di Danny Willett al Masters 2016, ma anche il primo a vincere un campionato PGA in oltre 100 anni. I due lo batteranno a Tulsa, in Oklahoma, con gli ex compagni di squadra di Wake Forest Will Xalatores e Cameron Young nel gruppo che li precede. Per la prima volta almeno dal 2000, i primi quattro in classifica diretti al round finale di un torneo importante non hanno vinto una vittoria del PGA Tour.

Con così tanta esperienza, si prepara per la domenica che sarà una fine indimenticabile per il campionato PGA. CBS Sports aggiornerà questa storia con i risultati e gli highlights del campionato PGA di seguito. Dai un’occhiata ai risultati in tempo reale all’inizio di questa storia e più dettagliati classifica E Tour 4 volte tee.

Guarda il campionato PGA in diretta su CBS, in streaming gratuitamente CBSSports.com / App CBS Sport E sui dispositivi collegati tramite Sommo + e il App CBS Sport. (Per guardare la trasmissione in simultanea CBS è richiesto l’accesso Paramount + Premium. Potrebbe essere richiesta l’autenticazione del provider TV.)