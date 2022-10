LeBron James al Commissario NBA

Las Vegas – Dopo aver entusiasmato il pubblico alla T-Mobile Arena, segnando 23 punti in 17 minuti nella sconfitta preseason per 119-115 dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns, LeBron James Ha salvato la sua giocata più grande alla conferenza stampa post-partita mercoledì sera.

Alla domanda sull’hosting del game show da parte della NBA a Las Vegas, James ha colto l’occasione per fare un appello personale al commissario Adam Silver, di essere il primo a possedere la squadra se la lega si fosse estesa a Sin City.

“Vorrei portare una squadra qui ad un certo punto. Sarebbe fantastico. So che Adam è ad Abu Dhabi ora, credo”, ha detto James, riferendosi al viaggio dei Milwaukee Bucks e degli Atlanta Hawks negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Airlines ha partecipato Silver. “Ma probabilmente vede tutte le interviste e le trascrizioni che provengono dai giocatori della NBA.

“Quindi, voglio la squadra qui, Adam. Grazie.”

Mercoledì non è stata la prima volta che James ha espresso interesse a possedere una squadra a Las Vegas, ma quello è stato sicuramente il suo annuncio diretto.

A giugno, in un episodio del suo programma YouTube “The Shop: Uninterrupt”, James ha rivelato per la prima volta il suo obiettivo.

“Voglio una squadra a Las Vegas”, ha detto James, che è già comproprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox. “Voglio la squadra a Las Vegas.”

Silver è stato chiesto durante la sua conferenza stampa annuale delle finali NBA sull’espansione del campionato oltre le sue attuali 30 squadre e ha detto che non c’erano piani immediati per farlo.

“Non ne stiamo discutendo al momento”, ha detto Silver. “Come ho detto prima, a un certo punto questo campionato si espanderà costantemente, ma non al momento ne stiamo discutendo”.

Tuttavia, alla domanda specifica su Seattle e Las Vegas come potenziali siti di espansione, Silver ha approvato entrambe le località.

“Questi sono grandi mercati”, ha detto Silver. “Eravamo a Seattle. Mi dispiace che non siamo più lì. Abbiamo una squadra WNBA a Seattle in un edificio quasi nuovo di zecca che sta facendo una prestazione straordinaria. E Las Vegas, dove saremo nella Summer League a luglio, si è dimostrato anche un grande mercato sportivo”.

I Los Angeles Clippers e i Portland Trail Blazers hanno giocato una partita di preparazione a Seattle questa settimana.

James l’ha presa sul serio, dicendo che Las Vegas aveva “la migliore base di fan del mondo” e ha strizzato l’occhio mentre la diceva, chiaramente consapevole che la sua affermazione avrebbe fatto rumore.

James, 37 anni, alla sua 20esima stagione nella NBA, dovrà finire di giocare per possedere una squadra. Avrebbe anche bisogno di essere associato a un gruppo di proprietà per acquistare una squadra, nonostante abbia un patrimonio netto a nord di $ 1 miliardo, secondo Forbes.

La nuova squadra NBA sul mercato, i Minnesota Timberwolves, è stata venduta per $ 1,5 miliardi nel 2021. I Brooklyn Nets hanno venduto per un record NBA di $ 2,35 miliardi nel 2019. I Suns sono destinati a stabilire un nuovo record, secondo un rapporto di Baxter Holmes. Da ESPN, mostra anche i domini dell’attuale proprietario Robert Sarver dopo essersi impegnato a rinunciare alla franchigia nelle ricadute della lega che lo ha sospeso per un anno e lo ha multato di $ 10 milioni dopo un’indagine durata quasi un anno sulla sua condotta sul posto di lavoro.

James è sotto contratto con i Lakers fino alla stagione 2024-25.

“Penso che sia una grande città, l’energia organica naturale che è qui in città, va di pari passo con il livello di sport che è stato considerato qui”, ha detto l’allenatore dei Lakers Darvin Hamm di Las Vegas. “È un gioco da ragazzi. In arrivo. Non voglio parlare per l’NBA o per il commissario, ma penso che ad un certo punto vedrai una squadra NBA permanente qui chiamare casa Las Vegas”.