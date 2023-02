LeBron James era in vantaggio di 100 punti su Kareem Abdul-Jabbar, classificandosi al quarto posto di tutti i tempi negli assist in una vittoria sui Knicks.

LeBron James fa tutto.

il Los Angeles Lakers La stella si è spostata a una distanza notevole dal titolo di punteggio NBA martedì, superando un paio di grandi della linea di base nella classifica degli assist in carriera.

James è entrato martedì con bisogno di 117 punti Supera Kareem Abdul-Jabbar come capocannoniere di tutti i tempi della NBA. È molto più vicino dopo uno sforzo di 28 punti Vittoria per 129-123 su New York Nix negli straordinari. Ora ha 38.299 punti e precede Abdul-Jabbar di 89.

James ha ottenuto la sua prima tripla doppia della stagione, aggiungendo 10 rimbalzi e 11 assist. Anche questo è un traguardo importante. è ora Primo giocatore NBA a registrare una tripla doppia alla sua ventesima stagione.

LeBron supera Jackson, Nash

James guida anche la classifica degli assist di tutti i tempi. Ha iniziato la partita di martedì avendo bisogno di nove assist per superare sia Mark Jackson che Steve Nash per passare al quarto posto di tutti i tempi. Ha superato Jackson con il suo ottavo della notte e poi ha superato Nash con il suo nono facendo un passaggio rinnegato nel traffico per prepararsi Tommaso Bryant Immersione nel quarto trimestre.

Solo John Stockton (15.806), Jason Kidd (12.901) e Chris Paul (11.246) hanno più assist di James (10.328). James è l’unica guardia senza palle break primi 20. Mentre la caccia al gol è sotto i riflettori, la grandezza di James come passante e giocatore a tutto tondo rimane sotto i riflettori.

James ha eliminato la guardia dei Knicks Jalen Bronson, che ha segnato 37 punti e fatto 6 assist mentre giocava per tutta la lunghezza del campo per mantenere i Knicks in gioco. Ma James Lakers ha tenuto duro durante i tempi supplementari dopo aver ceduto 6-0 ai Knicks con l’1:33 finale del regolamento per mandare la partita nella sessione dei tempi supplementari.

I Lakers hanno ottenuto la vittoria tanto necessaria mentre cercano di passare alla posizione di playoff. Con la vittoria sono migliorati fino a 24-28, due partite dal decimo posto Jazz dell’Utah A chi verrà assegnato l’ultimo posto nella partita occidentale se la stagione regolare termina martedì.

LeBron James ha segnato una tripla doppia contro i Knicks per avvicinarsi a Karim e superare Mark Jackson e Steve Nash nella lista degli assist in carriera. (Brad Banner/Reuters)

LeBron James battere il record di gol è solo una questione di tempo

James non segue il track record di Karim nei fumi dell’ultima fase della sua brillante carriera. lontano da esso. La sua media di 30,2 punti su 40 partite si classificherebbe come la terza media di punteggio più alta delle sue 20 stagioni nella NBA.

La storia continua

James aveva una media di 20,9 punti a partita da junior e da allora non ha più perso quel ritmo. È sulla buona strada per battere il record di Abdul-Jabbar di oltre 100 partite giocate rispetto ai grandi dei suoi compagni Lakers. Abdul-Jabbar ha segnato 38.387 punti in 1.560 partite. La partita Lakers vs. Knicks è stata la 1.407esima partita della carriera di James.

La velocità ha James sulla buona strada per superare Abdul-Jabbar contro i Thunder il 7 febbraio se non perde una partita. Ecco l’imminente lista delle partite dei Lakers mentre James cerca una delle ultime grandi imprese della sua carriera calcistica.

Giovedì: in Indiana PacersE 19:00 ET

Sabato: in Pellicani di New OrleansE 20:00 ET

7 febbraio: contro. Tuono di Oklahoma CityE 22:30 ET

9 febbraio: contro. Milwaukee BucksE 22:00 ET (TNT)

11 febbraio: in Guerrieri dello stato d’oroE 20:30 ET (ABC)

13 febbraio: in Blazer Portland TrailE 22:00 ET

15 febbraio: contro i New Orleans Pelicans, 22:00 ET (ESPN)