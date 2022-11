L’economia giapponese si contrae, influenzata dalla debolezza dello yen e dall’aumento dell’inflazione

Gli economisti affermano che il calo può essere attribuito alla decisione della Banca del Giappone di rimanere tassi di interesse un po. Gli esperti affermano che il differenziale dei tassi di interesse che è iniziato con gli Stati Uniti in aumento di volta in volta ha portato a una svendita dello yen mentre gli investitori si accumulavano sul dollaro alla ricerca di rendimenti più elevati.

Lo yen a buon mercato ha avuto alcuni vantaggi per gli esportatori giapponesi, i cui prodotti sono meno costosi per i clienti esteri, così come per altre società giapponesi con grandi profitti e investimenti all’estero.

Ma gli aspetti positivi sembrano essere stati offuscati dalla pressione sui mercati locali poiché sia ​​le imprese che i consumatori hanno dovuto pagare di più per le importazioni, siano esse materie prime o prodotti finiti.

Lo yen debole ha causato un deficit commerciale record per il Giappone. Il valore delle importazioni è aumentato di quasi il 45% nella prima metà dell’anno fiscale, tra aprile e settembre, con l’aumento dei prezzi del carburante. Al contrario, le esportazioni sono aumentate di poco meno del 20%.

Tuttavia, Stefan Angrik, capo economista di Moody’s Analytics, ha descritto l’aspetto economico del risultato di martedì come “una buona notizia inaspettatamente”, scrivendo in una nota di un analista che “l’aumento delle importazioni nel terzo trimestre riflette il fatto che dietro il Covid-19 c’è il Giappone “La ripresa sta prendendo slancio mentre le imprese e le famiglie tornano a spendere”.

Guardando avanti, il quadro è misto. Nonostante lo yen debole, la domanda dall’estero potrebbe indebolirsi di fronte alle politiche “zero-Covid” in corso della Cina e a un rallentamento economico globale esacerbato dagli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali che cercano di tenere il passo con la Fed.

D’altra parte, il continuo adattamento del Giappone alla vita epidemica, ha riaperto ad ottobre per il turismo e il grande governo pacchetto di stimolo Kobayashi ha affermato che ha lo scopo di compensare gli effetti dell’inflazione ed è probabile che contribuisca a una modesta ripresa dei consumi interni, che rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Sembra anche che gli investimenti delle imprese continueranno a crescere mentre il Giappone spinge gli sforzi per digitalizzare la sua economia.

Ciò significa che, nonostante l’inaspettata battuta d’arresto di questo trimestre, Kobayashi ha affermato, “siamo già certi che torneremo a una crescita positiva” nei prossimi tre mesi.