L’economista afferma che la forza del dollaro è più preoccupante dell’inflazione in Asia

Timur Baig, amministratore delegato di DBS Bank a Singapore, ha dichiarato giovedì alla CNBC che un tasso di cambio debole a fronte di un dollaro USA forte è una preoccupazione più grande per l’Asia rispetto all’inflazione.

“Non siamo particolarmente preoccupati per la politica che guida l’inflazione, ma per il tasso di cambio debole, l’esaurimento della liquidità del dollaro e queste cose [are] problema più grande, [and issues such as] Angolo della bilancia dei pagamenti”, ha detto Paige a “Street Signs Asia” della CNBC.

“Se i prezzi dei fattori di produzione aumenteranno davvero il prossimo anno, anche un paese come l’India – che produce molto cibo per se stesso ed esporta nel resto del mondo – inizierà a sentirsi un po’ insicuro riguardo all’approvvigionamento alimentare del 2023, ” Egli ha detto. .

Page, che è anche capo economista di DBS, ha affermato che la crisi energetica globale alimentata dall’inflazione potrebbe portare a un inverno cupo.

“Trovo molto difficile vedere come si risolverà presto la situazione del gas in Europa… La Cina non è ancora fuori dalla… politica anti-coronavirus. [The energy crisis] Non è solo una questione di mantenere le case calde, ma è anche un fattore molto importante nel determinare le aspettative di inflazione alimentare per il prossimo anno”.

“Il problema riguarda l’Europa, ma ciò influisce sui prezzi dell’energia in tutto il mondo”, ha affermato, aggiungendo che è molto probabile che l’inflazione dal lato dell’offerta rimanga alta per tutto il 2023 con “ripercussioni negative” sull’economia globale.