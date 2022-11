L’Ecuador supera il Qatar e vince la partita inaugurale dei Mondiali

Il programma della Coppa del Mondo 2022 è chiuso e c’è molto da aspettarsi in vista del torneo in Qatar a novembre e dicembre, dato che è ufficialmente in corso!

Dall’USMNT che affronta l’Inghilterra il giorno dopo il Ringraziamento al Messico e all’Argentina nella fase a gironi, dalla Spagna alla Germania e dal Belgio al Canada, ci sono molte partite entusiasmanti nel turno di apertura.

Poi ci aspettano gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale. Portare. Lui lei. su di me.

Di seguito il programma completo, i dettagli su come guardare le partite e tutto ciò di cui hai bisogno..

Programma della Coppa del Mondo 2022, ora di inizio, date, come guardare dal vivo

Quando: Dal 20 novembre 2022 al 18 dicembre 2022

Dal 20 novembre 2022 al 18 dicembre 2022 Date di inizio delle partite della fase a gironi: 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 (tutti ET)

5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 (tutti ET) Luogo: Qatar

Qatar Canali TV in lingua spagnola: Telemundo, Universo, pavone

Telemundo, Universo, fluire In spagnolo: pavone (tutte le partite 64)

Programma del Gruppo A (tutti gli orari di calcio d’inizio ET)

Riepilogo / Riepilogo: Qatar 0-2 Ecuador Stadio Al Bayt di Al Khor

Lunedì 21 novembre: Senegal – Olanda – Al Thumama Stadium, Al Khor – 5:00

Venerdì 25 novembre: Qatar – Senegal – Al Thumama Stadium, Al Khor – 8:00

Venerdì 25 novembre: Paesi Bassi – Ecuador – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – 11:00

Martedì 29 novembre: Olanda – Qatar – Al Bayt Stadium, Al Khor – 10:00

Martedì 29 novembre: Ecuador – Senegal – Khalifa International Stadium, Al Rayyan – 10:00

Calendario del girone B

Lunedì 21 novembre: Inghilterra – Iran – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Lunedì 21 novembre: USA – Galles – Ahmed Bin Ali Stadium, Al-Rayyan – 14:00

Venerdì 25 novembre: Inghilterra vs USA – Al Bayt Stadium, Al Khor – 14:00

Venerdì 25 novembre: Galles – Iran – Stadio Ahmed Bin Ali, Al-Rayyan – 5:00

Martedì 29 novembre: Galles – Inghilterra – Ahmed Bin Ali Stadium, Al-Rayyan – 14:00

Martedì 29 novembre: Iran – America – Al Thumama Stadium, Al Khor – 14:00

programma di gruppo c

Martedì 22 novembre: Argentina – Arabia Saudita – The Iconic Lusail Stadium, Lusail – 5:00

Martedì 22 novembre: Messico vs Polonia – Stadium 974, Doha – 11:00

Sabato 26 novembre: Argentina – Messico – The Iconic Lusail Stadium, Lusail – 14:00

Sabato 26 novembre: Polonia – Arabia Saudita – Education City Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Mercoledì 30 novembre: Polonia – Argentina – Stadium 974, Doha – 14:00

Mercoledì 30 novembre: Arabia Saudita – Messico – The Iconic Lusail Stadium, Lusail – 14:00

programma di gruppo d

Martedì 22 novembre: Francia vs Australia – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 14:00

Martedì 22 novembre: Danimarca – Tunisia – Education City Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Sabato 26 novembre: Francia – Danimarca – Stadio 974, Doha – 11:00

Sabato 26 novembre: Tunisia vs Australia – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 5:00

Mercoledì 30 novembre: Tunisia – Francia – Education City Stadium, Al-Rayyan – 10:00

Mercoledì 30 novembre: Australia – Danimarca – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 10:00

Programma di gruppo e

Mercoledì 23 novembre: Spagna – Costa Rica – Stadio Al Thumama, Al Khor – 11:00

Mercoledì 23 novembre: Germania – Giappone – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Domenica 27 novembre: Spagna – Germania – Al Bayt Stadium, Al Khor – 14:00

Domenica 27 novembre: Giappone vs Costa Rica – Ahmed Bin Ali Stadium, Al-Rayyan – 5:00

Giovedì 1 dicembre: Giappone – Spagna – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – 14:00

Giovedì 1 dicembre: Costa Rica – Germania – Al Bayt Stadium, Al Khor – 14:00

Il calendario del girone F.

Mercoledì 23 novembre: Belgio – Canada – Stadio Ahmed Bin Ali, Al-Rayyan – 14:00

Mercoledì 23 novembre: Marocco – Croazia – Al Bayt Stadium, Al Khor – 5:00

Domenica 27 novembre: Belgio – Marocco – Al Thumama Stadium, Al Khor – 8:00

Domenica 27 novembre: Croazia – Canada – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – 11:00

Giovedì 1 dicembre: Croazia – Belgio – Stadio Ahmed Bin Ali, Al-Rayyan – 10:00

Giovedì 1 dicembre: Canada – Marocco – Al Thumama Stadium, Al Khor – 10:00

Tabella del gruppo G

Giovedì 24 novembre: Brasile v Serbia – Lusail Stadium, Lusail – 14:00

Giovedì 24 novembre: Svizzera con Camerun – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 5:00

Lunedì 28 novembre: Brasile-Svizzera – Stadio 974, Doha – 11:00

Lunedì 28 novembre: Camerun vs Serbia – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 5:00

Venerdì 2 dicembre: Camerun v Brasile – Il leggendario Lusail Stadium, Lusail – 14:00

Venerdì 2 dicembre: Serbia – Svizzera – Stadio 974, Doha – 14:00

orario di gruppo h

Giovedì 24 novembre: Portogallo – Ghana – Stadio 974, Doha – 11:00

Giovedì 24 novembre: Uruguay – Corea del Sud – Education City Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Lunedì 28 novembre: Portogallo – Uruguay – Lusail’s Iconic Stadium, Lusail – 14:00

Lunedì 28 novembre: Corea del Sud – Ghana – Education City Stadium, Al-Rayyan – 8:00

Venerdì 2 dicembre: Corea del Sud – Portogallo – Education City Stadium, Al-Rayyan – 10:00

Venerdì 2 dicembre: Ghana – Uruguay – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – 10:00

Programma degli ottavi di finale

Gara 49 – Sabato 3 dicembre: la vincente del Gruppo A contro la seconda del Gruppo B – Khalifa International Stadium, Al-Rayyan – alle 10:00.

Gara 50 – Sabato 3 dicembre: vincente Gruppo C contro seconda Gruppo D – Ahmed Bin Ali Stadium, Al Rayyan – 14:00

Gara 52 – Domenica 4 dicembre: vincente Gruppo D contro seconda Gruppo C – Al Thumama Stadium, Doha – 10:00

Gara 51 – Domenica 4 dicembre: vincente Gruppo B contro seconda classificata Gruppo A – Al Bayt Stadium, Al Khor – 14:00

Gara 53 – Lunedì 5 dicembre: la vincente del Gruppo E contro la seconda classificata del Gruppo F – Al Janoub Stadium, Al Wakrah – alle 10:00.

Gara 54 – Lunedì 5 dicembre: vincitrice del Gruppo G contro la seconda del Gruppo H – Stadium 974, Doha – 14:00

Gara 55 – Martedì 6 dicembre: La vincente del Gruppo F contro la seconda del Gruppo E – Education City Stadium di Al-Rayyan – alle 10:00.

Gara 56 – Martedì 6 dicembre: Vincitrice Gruppo H contro Seconda Gruppo G – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 14:00

Tavolo dei quarti di finale

Partita 58 – Venerdì 9 dicembre: Vincitori Partita 53 vs Vincitori Partita 54 – Education City Al-Rayyan Stadium – 10:00

Match 57 – Venerdì 9 dicembre: Vincitori Match 49 vs Vincitori Match 50 – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 10:00

Gara 60 – Sabato 10 dicembre: Vincitori Gara 55 vs. Vincitori Gara 56 – Al Thumama Stadium, Doha – 10:00.

Gara 59 – Sabato 10 dicembre: Vincitori Gara 51 vs Vincitori Gara 52 – Al Bayt Stadium, Al Khor – 14:00

Calendario delle semifinali

Gara 61 – Martedì 13 dicembre: Vincitori Gara 57 vs Vincitori Gara 58 – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 14:00

Gara 62 – Mercoledì 14 dicembre: Vincenti Gara 59 vs Vincitrici Gara 60 – Al Bayt Stadium di Al Khor – 14:00

Determina la terza posizione

Gara 63 – Sabato 17 dicembre: perdenti Gara 61 con perdenti Gara 62 – Khalifa International Stadium, Al Rayyan – 14:00.

ultimo

Match #64 – Domenica 18 dicembre: Match 61 contro Match 62 Winner – L’iconico Lusail Stadium, Lusail – 10:00.

