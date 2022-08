L’editore di giochi classici Sunsoft dice che è tornato e sta rifacendo i suoi vecchi giochi

L’editore di giochi Sunsoft, noto in Occidente per i giochi dell’era a 8 bit come Signor BlasterE il BatmanE il Missione Pfister, sta cercando di tornare a pubblicare e sviluppare videogiochi. Giovedì, la nuova Sunsoft, che non si è mai davvero allontanata dal punto di vista tecnico, ha delineato il suo piano per ripubblicare e far rivivere il suo catalogo di giochi classici, a partire da Sopravvissuti ai vampiri-Probabilmente come unire e popolari versioni di giochi retrò trucco! E il Euforia (conosciuto come Iperico in Giappone) per piattaforme moderne.

Sunsoft sta persino accennando a riportare Aero the Acro-Bat, il pipistrello antropomorfo apparso in un paio di giochi Sega Genesis e Super NES vicino all’altezza del platform mascotte della console.

Il primo gioco dell’editore con il nuovo piano, come unireÈ un sequel di qualche tipo ikeun gioco arcade (successivamente trasformato in Famicom Nintendo) sulla rivolta di un villaggio agricolo giapponese medievale contro il suo signore feudale. come unire Si espande sul gioco originale per giocatore singolo con multiplayer online ed è inconfondibilmente ispirato, se non addirittura copiato, al grande successo del 2021. Sopravvissuti ai vampiri.

Yuichi Aoshi, General Manager di Sunsoft, ha detto a Polygon in un’intervista mercoledì come unire Si sta costruendo Sopravvissuti ai vampiri Game design e successo virale per aiutare a trovare un pubblico per il marchio Ikki, che ha ammesso non ha una consapevolezza globale. (Porta Famicom ike Noto per la sua scarsa qualità, si dice che sia la base della frase dispregiativakusogo “gioco sporco” in Giappone.)

Conosciuto solo un po’ meglio di ike essere trucco! (che ha visto un’uscita scandinava) e Iperico (Qualche vantaggio? metroide-Like Mechanics ed è stato rilasciato in Nord America per NES con il nome Euforia: La saga). Ma Sunsoft spera di dare a quei giochi scadenti nuovi livelli di visibilità portandoli su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam e Xbox One.

Inoltre, ci sono molti giochi sviluppati e pubblicati da Sunsoft che hanno avuto un enorme successo in Giappone, ma non si sono mai fatti strada in Occidente. O’Shea spera di far rivivere anche quelli. Mentre come unire È sviluppato internamente da Sunsoft e altri titoli vengono sviluppati con l’aiuto di studi di terze parti. Ochi ha affermato che Sunsoft è disposta a lavorare con studi indipendenti più piccoli sui suoi giochi basati su IP: “La nostra strategia è molto aperta”.

Allora perché Sunsoft sta tornando ora, anni dopo il suo ultimo tentativo di pubblicare giochi? In parole povere, O’Shea ha affermato che l’attività è vantaggiosa per la società madre di Sunsoft, Sun Corporation, e che la società di elettronica sta cercando di reinvestire nell’industria dei giochi. Lo stesso Ochi è relativamente nuovo per l’azienda, essendo entrato a far parte di Sunsoft nel luglio 2021, dopo aver lavorato presso Capcom e altre società di giochi in Giappone e Taiwan.

Ma con un vecchio nome ben noto, un catalogo arretrato di marchi non sfruttati e ora un VTuber ufficiale chiamato Sunsoft Nosuke per fornire le buone notizie di giochi come trucco! A un pubblico globale, Sunsoft afferma con orgoglio di essere tornata.