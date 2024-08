Leicester 1 Tottenham 1: come ha perso il controllo il Tottenham, cosa è successo a Bentancur?

Questa è stata una serata di apertura molto deludente per il Tottenham Hotspur.

La squadra di Ange Postecoglou aveva il controllo completo della partita contro il Leicester City, vincendo 1-0 grazie ad un gol di Pedro Porro, e sembrava avviata verso una serata tranquilla. Ma ha perso il controllo dopo il primo tempo, ha pareggiato con Jamie Vardy e alla fine è stato costretto ad accontentarsi di un punto.

Allora cosa è successo? Analizzeremo i punti principali della conversazione.

Cosa è successo al Tottenham dopo la fine del primo tempo?

La cosa più deludente del fatto che il Tottenham abbia preso un solo punto da questa partita è quanto fosse assolutamente dominante fino al pareggio di Vardy.

Il Tottenham ha dominato la partita dall’inizio, imponendo immediatamente il controllo sul corso della partita e creando molte opportunità da calci piazzati e azioni aperte. Il Tottenham ha dominato il primo tempo, poi si è comportato in modo eccellente nella ripresa.

Quando Vardy ha segnato, Rodrigo Bentancur aveva appena sprecato un’altra ottima occasione per segnare un secondo gol. Certo, è meglio creare occasioni che non crearle, ma in una partita in cui gli Spurs hanno ottenuto 13 calci d’angolo, i tifosi si stupiranno della crudeltà di una squadra che ha lavorato così tanto ma ha ottenuto solo un punto.

Ci sono state alcune mosse promettenti del Tottenham sui calci piazzati offensivi, ma il secondo gol non è mai arrivato. Alla fine la squadra resisteva al pareggio. E dato che avrebbero potuto essere in vantaggio di 5-0 quando Vardy ha segnato, non sarebbe sembrato un punto.

Jack Pitt Brook

L’infortunio di Bentancur era preoccupante?

Il Tottenham stava cercando il gol della vittoria quando James Maddison ha tirato un calcio d’angolo all’interno dell’area di rigore e la testa di Bentancur si è scontrata con la testa di Abdel Fattah.

Il centrocampista si è subito accasciato a terra ed i suoi compagni hanno segnalato allo staff medico di scendere in campo. L’incidente è stato allarmante e la replica non è stata trasmessa sugli schermi televisivi all’interno dello stadio. Madison sembrava preoccupata mentre Fatawa appariva sconvolto per il suo ruolo nell’incidente.



Bentancur riceve cure dai medici (Darren Staples/AFP tramite Getty Images)

Anche i paramedici sono accorsi sul campo e alcuni giocatori sono rimasti a guardare cosa stava succedendo. Lo staff medico del Tottenham ha continuato a correre dalla panchina verso il fondo per trasmettere ciò che stava accadendo allo staff tecnico.

Il ritardo è stato lungo e alla fine Bentancur è stato messo in barella e sostituito da Archie Gray. Tutti nello stadio hanno applaudito quando il nazionale uruguaiano è stato portato via, con Sky Sports che ha poi riferito che il giocatore era cosciente e parlava nello spogliatoio ma era ancora sottoposto a valutazione.

Jay Harris

Solanki rimarrà deluso?

Questo era il momento che Dominic Solanke aveva sognato da quando ha completato il suo trasferimento da 65 milioni di sterline (84 milioni di dollari) dal Bournemouth al Tottenham due settimane fa.

James Maddison manda la palla in area di rigore e Solanke riesce a battere il suo marcatore. Tutto quello che doveva fare era spingere la palla ai lati di Mads Hermansen per partire alla perfezione. Tuttavia, il tiro del 26enne è caduto direttamente nelle mani di Hermansen e, sebbene la bandierina del guardalinee fosse stata alzata per fuorigioco, i replay televisivi indicavano che sarebbe stata assegnata se fosse stata effettuata la revisione del VAR.

Il Tottenham ha dominato così tanto nel primo tempo che l’errore di Solanke non è stato un grande momento in quel momento. Hanno toccato la palla 22 volte all’interno dell’area di rigore del Leicester City e hanno effettuato cinque tiri in porta.

Anche quando Hermansen ha bloccato il tiro di destro di Solanke nel secondo tempo, gli Spurs non hanno avuto motivo di farsi prendere dal panico. Ma poi Vardy ha pareggiato e all’improvviso tutto è cambiato, e le occasioni sprecate da Solanke sembravano molto costose.



La prestazione di Dominic Solanke alla sua prima partita con il Tottenham è stata deludente (Darren Staples/AFP tramite Getty Images)

L’attaccante è stato ingaggiato per essere decisivo in questi momenti e sarà motivo di grande frustrazione per lui e per il suo allenatore perché non è riuscito ad essere decisivo.

Tuttavia, Solanki ha impressionato tutti in altri aspetti del suo stile. Non toccava molto la palla, ma entrava costantemente in area di rigore e cercava di attaccare la palla. È anche caduto più volte in profondità per chiudere il gioco e ha anche recuperato la palla.

Nella ripresa parte alla grande dopo aver ricevuto la palla in mezzo al campo e averla passata a Madison al limite dell’area di rigore. Il centrocampista non ha avuto altra scelta che trasferire la palla nello spazio e tirare, ma il suo primo tocco non gli è riuscito.

C’erano segnali più che sufficienti che avrebbe avuto un grande successo con il Tottenham, ma non era l’inizio che aveva sperato.

Jay Harris

Maddison è stato all’altezza del suo vecchio club?

Ci si aspettava sempre che questa fosse una partita importante per James Maddison: tornare al Leicester City per la prima volta da quando era partito per il Tottenham l’estate scorsa, e giocare la sua prima partita ufficiale dopo la delusione di essere stato escluso dalla rosa dell’Inghilterra per l’Europeo dello scorso anno. estate.

Ma questa stagione è importante per Madison, poiché spera di tornare ai livelli mostrati in prima divisione la scorsa stagione.

Ma la buona notizia per i fan degli Spurs è che questo giocatore sembrava lo stesso giocatore che avevano visto in quegli entusiasmanti primi mesi della stagione 2023-2024. Ha gestito la partita a favore del Tottenham, soprattutto nel primo tempo: sempre disponibile, mostrando la palla, trovando spazio nella tasca sinistra, creando occasioni da calci piazzati e azioni aperte.



James Maddison ha brillato con la maglia del Tottenham nel suo vecchio club (Michael Regan/Getty Images)

Maddison ha stabilito il vantaggio del Tottenham, con un cross perfetto dalle profondità del campo, che è arrivato a Pedro Porro, che è corso coraggiosamente in area di rigore. Se non fosse stato per l’abilità dei suoi compagni di squadra nel finalizzare gli attacchi, avrebbe concluso la partita con passaggi decisivi più di una volta. Madison non sembrava affatto preoccupato dai fischi ricevuti da alcuni tifosi locali, anche se ha ricevuto una grande accoglienza quando è uscito nel secondo tempo.

Jack Pitt Brook

Cosa ha detto Postecoglou?

L’allenatore del Tottenham non ha potuto esprimere il suo fastidio nel vedere la sua squadra perdere due punti.

Ha detto alla BBC: “È stato un risultato deludente per noi. Penso che siamo stati eccellenti nel primo tempo e abbiamo controllato la partita, ma abbiamo sprecato molte opportunità sotto porta, e la stessa cosa nel secondo tempo”.

“Abbiamo creato troppe occasioni e non siamo stati abbastanza aggressivi altre volte. Queste sono cose che dobbiamo sistemare. Quando sei così dominante, devi assicurarti che ciò si rifletta nel risultato della partita”.

Qual è il futuro del Tottenham?

Sabato 24 agosto: Everton (casa), Premier League, 15:00 BST, 10:00 EDT

