L’elefante non è una persona legalmente, soddisfatta delle principali regole del tribunale di New York

Ma in un lungo disaccordo, il giudice Rowan D. Wilson, il dovere della corte di “riconoscere il diritto del marito di chiedere la libertà perché è un animale selvatico, non da imprigionare, ma noi siamo dei diritti. Dare agli altri definisce chi siamo come comunità.

Il giudice Jenny Rivera, in una smentita separata, ha dichiarato: “Happy viene trattata in un modo innaturale che non le permette di vivere la sua vita nel modo in cui vuole: mostrala come un elefante autodeterminato e autonomo”.

Il verdetto, che sembrava essere il primo caso pervenuto alla Corte Suprema nel mondo anglofono, è giunto al termine. Quando è felice dove si trova, è improbabile che il suo effetto sopprima il dibattito sul fatto che l’animale più intelligente debba vedere qualcosa di diverso dalle cose o dai beni.

Il caso è stato presentato come parte di un gruppo per i diritti disumani, un’organizzazione di contenzioso sugli animali Motivazione legale a lungo termine Da fare Animali in cattività liberi. Il mese scorso, il gruppo ha insistito su una richiesta di habeas corpus di rimuovere tre elefanti da uno zoo in California, nonostante il destino di Happy.