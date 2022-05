L’embargo petrolifero dell’UE “pochi giorni” mentre l’Ucraina isola avvicina la Russia alla Cina

L’Unione europea è criticata per essere stata troppo lenta nel trattare con l’energia russa

La Russia vede crescere le relazioni economiche con la Cina

L’East Donbass rimane il fulcro dell’azione sul campo di battaglia

Lviv, Ucraina/Berlino (Reuters) – È probabile che l’Unione europea accetti un divieto alle importazioni di petrolio russo “entro pochi giorni”, secondo il più grande membro dell’UE, la Germania, poiché Mosca vede crescere i suoi legami economici con il post-isolamento Cina. dall’Occidente a causa della sua invasione dell’Ucraina.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai leader aziendali globali a Davos che il mondo dovrebbe aumentare le sanzioni contro la Russia per dissuadere altri paesi dall’usare la “forza bruta” per raggiungere i propri obiettivi.

Molti dei 27 stati membri dell’Unione Europea fanno molto affidamento sull’energia russa, suscitando critiche da Kiev sul fatto che il blocco non si sia mosso abbastanza velocemente da fermare le forniture.

L’Ungheria ha rispettato le sue richieste lunedì di investire nell’energia prima di accettare un tale divieto e si è scontrata con i paesi dell’Unione Europea che hanno fatto pressioni per una rapida approvazione. L’Unione Europea ha offerto fino a 2 miliardi di euro (2,14 miliardi di dollari) ai paesi centrali e orientali privi di forniture non russe.

“Raggiungeremo una svolta in pochi giorni”, ha detto alla televisione ZDF il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck.

Ha affermato che la Commissione europea e gli Stati Uniti stanno lavorando in parallelo su una proposta per ridurre i prezzi mondiali del petrolio.

“È chiaramente una misura straordinaria, ma questi sono tempi straordinari”, ha detto.

L’invasione russa di tre mesi, il più grande attacco a un paese europeo dal 1945, ha mandato oltre 6,5 milioni di persone in fuga all’estero, ha ridotto in macerie intere città e ha provocato sanzioni occidentali senza precedenti contro la Russia.

In un altro riferimento simbolico alla sua solitudine, la catena di caffè americana Starbucks (SBUX.O) È diventato l’ultimo marchio occidentale ad annunciare il suo ritiro dal paese lunedì. Leggi di più

Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha affermato che il Cremlino si concentrerà sullo sviluppo dei legami con la Cina, tagliando i legami economici con gli Stati Uniti e l’Europa.

“Se loro (l’Occidente) vogliono offrire qualcosa in termini di ripresa delle relazioni, valuteremo seriamente se ne avremo bisogno o meno”, ha detto in un discorso, secondo un testo sul sito web del Dipartimento di Stato.

“Ora che l’Occidente ha preso (la posizione di un dittatore), le nostre relazioni economiche con la Cina cresceranno ancora più velocemente”.

I commenti sono arrivati ​​​​mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha girato l’Asia, dove ha detto che sarebbe stato disposto a usare la forza per difendere Taiwan dall’aggressione cinese, un commento che sembrava espandere i confini dell’ambigua politica statunitense verso l’isola autonoma. Leggi di più

Lotta del Donbass

Sul fronte di battaglia, la Russia sta cercando di accerchiare le forze ucraine e conquistare le province di Luhansk e Donetsk che costituiscono la regione orientale del Donbass, dove Mosca sostiene le forze separatiste.

Serhiy Gaidai, governatore della regione di Luhansk, ha affermato che un totale di 12.500 russi stavano cercando di catturare la regione di Luhansk.

Gaidai ha detto che la città di Severodonetsk è stata distrutta, ma che l’Ucraina aveva costretto le forze russe a lasciare Toshkivka al suo sud.

Il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha detto alla televisione locale che i bombardamenti sono in corso lungo la linea del fronte, con la città mineraria di Avdiivka presa di mira 24 ore su 24.

L’Ucraina orientale è stata al centro della sua attenzione dall’espulsione delle forze russe dalla regione intorno alla capitale, Kiev, e dal nord alla fine di marzo.

Zelensky ha rivelato le peggiori vittime militari dell’Ucraina in un singolo attacco della guerra lunedì, dicendo che 87 persone sono state uccise la scorsa settimana quando le forze russe hanno bombardato una caserma in una base di addestramento nel nord.

“Ogni volta che diciamo ai nostri partner che abbiamo bisogno di moderne armi missilistiche anti-balistiche e di moderni aerei militari, non stiamo solo facendo richieste vuote”, ha detto in un discorso lunedì sera.

“Queste richieste sono la vita di molte persone che non sarebbero state uccise se avessimo ricevuto tutte le armi che abbiamo chiesto”.

La promessa della Danimarca di inviare missili anti-nave Harpoon e un lanciatore in Ucraina, che gli Stati Uniti hanno annunciato lunedì, è il primo segno dall’invasione russa di febbraio che Kiev riceverà armi prodotte dagli Stati Uniti che amplieranno significativamente il suo raggio d’attacco. Leggi di più

Combattenti realizzati da Boeing (bandire)per allontanare la marina russa dai porti ucraini sul Mar Nero, consentendo la ripresa delle esportazioni di grano e altri prodotti agricoli.

La Russia afferma di essere impegnata in una “operazione speciale” in Ucraina per disarmare il suo vicino e sradicare pericolosi nazionalisti. L’Occidente e Kiev chiamano questo un falso pretesto per l’invasione.

Il comando militare della Joint Task Force ucraina ha dichiarato nel suo aggiornamento notturno che lunedì le forze russe hanno sparato su 38 distretti nelle regioni di Donetsk e Luhansk, uccidendo sette persone e ferendone sei.

Reuters non ha potuto verificare immediatamente le informazioni.

Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha dichiarato su Telegram che la Russia sta bombardando dall’aria la città di Severodonetsk, nel Donbass.

“Il nemico sta cercando posti dove le persone si nascondono”, ha scritto.

Ha aggiunto che anche altre aree della regione sono sotto costante attacco.

L’Ucraina sta indagando su oltre 13.000 russi per presunti crimini di guerra, secondo il sito web del procuratore.

La Russia ha negato di prendere di mira i civili o di essere coinvolta in crimini di guerra.

