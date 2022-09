L’enorme perdita di Grand Theft Auto 6 mostra una donna che guida, guida, spara

immagine : giochi rock

utente acceso Forum GTAche sostiene di essere stato anche lui dietro L’ultimo hack di UberHa appena pubblicato quasi 100 video online affermando di mostrare filmati di sviluppo Rockstar Grand Theft Auto VI, che attualmente sta circolando su quasi tutte le piattaforme di social media.

Abbinamento molto cosa o cosa Bloomberg menzionato all’inizio di quest’anno-Compreso che il gioco parteciperà e entrerà in un torneo femminile Malavita—I video sono in gran parte clip in fase di sviluppo, Con tessuti e modelli incompleti ovunquee il codice viene eseguito in tempo reale su molti di essi. Il leaker sta attualmente ricevendo richieste che chiedono alle persone cosa vorrebbero vedere in altri video.

in uno, Un personaggio maschile bianco giocabile affronta un personaggio razzista non giocabile a bordo piscinaE, quando appare la conversazione, puoi vedere l’icona richiesta per l’interazione gioca insieme all’azione in-game. In un altro personaggio, un personaggio femminile – lo definisco semplicemente come tale perché prima sarà una serie –Esplora un famigerato strip club.

Questa sembra essere la nuova protagonista femminile di GTA 6, che tecnicamente è una premiere della serie, motivo in più per cui un leak di questo calibro per uno dei giochi più attesi di tutti i tempi non ha precedenti per Rockstar Games. immagine dello schermo : teapotuberhacker / rockstar

C’è anche un video che mostraMeccanica di tiro ai passeggeri‘, è chiaro dal giocatore che ha portato l’AK-47 su una macchina della polizia che li inseguiva, e display postali Modellazione di interni auto.

Uno dei video più completi Sollevato che mostra entrambe le persone che condividono una rapina a cena, tenendo i clienti sotto tiro prima dell’arrivo della polizia. Altri sono in una forma più grintosa, con più di un semplice segnaposto senza volto che si muove in un paesaggio vuoto che è un’animazione di combattimento come nascondersi.

La legalità di questi video è chiaramente in discussione. Ci saranno sicuramente molte riprese e falsificare sia l’azione che il codice in esecuzione contemporaneamente sarebbe un sacco di lavoro per uno scherzo online. Ma è ancora una fuga di notizie e, a meno che Rockstar non commenti (abbiamo contattato e aggiorneremo se avremo notizie), non lo faremo. lo so È reale, quindi possiamo abbinare ciò che appare qui con ciò che appare alla fine GTA VI.

se lui è Vero, poi merda. Dato lo stato del gioco e la quantità di colpi, sarà uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, proprio lì con emivita 2. Finora, sembra legittimo: non si tratta solo di ex giornalistiKotaku gigante Jason Schreyer dice che Rockstar Communications Hanno confermato le informazioni a loro, dipendenti Rockstar Sembra che gli piacciano i tweet relativi all’apparente hack. Ma la parte più selvaggia?

L’hacker sta cercando di concludere un accordo con Rockstar al momento, anche se non sappiamo di che tipo. Per interrompere la distribuzione di più articoli? Per garantire che il leaker non venga perseguito? In ogni caso, questa è sicuramente una delle fughe di notizie più senza precedenti nella storia dei videogiochi.

all’inizio di quest’anno, Bloomberg Ne ho parlato anche il giorno successivo GT cercherà di essere “culturalmente più sensibile”, Un leggero cambio di tonalità è già evidente nella ristampa gta V. Ho visto l’ultima partita Rockstar sta rimuovendo alcuni contenuti transfobici che è già stato criticato da alcuni fan.

Mentre le cose si muovono rapidamente sul fronte dell’hacking e circolano voci su potenziali truffe che coinvolgono la vendita di codice sorgente, i fan sono impegnati a cercare di capire cosa è visibile nel filmato che esiste effettivamente. Ci sono già teorie su chi interpreta il nuovo protagonista.

Aggiornamento 13:55: Sono stati aggiunti dettagli sull’esclamazione di Rockstar, insieme a nuovi sviluppi nella storia.

Aggiornamento 19:10: Sono stati aggiunti ulteriori dettagli in merito GTA 6.