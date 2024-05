Leo, The Boss Baby è tra i titoli più visti nel nuovo data warehouse

Gruppo Everett

Quando Netflix ha pubblicato giovedì il suo ultimo importante set di dati – il secondo set chiamato “What We Watched: Netflix Engagement Report” – le funzionalità animate hanno continuato a mostrare un impatto significativo sullo streamer. Dei 100 titoli più visti nel periodo in esame, da luglio a dicembre 2023, sono stati 33 i titoli animati, raggiungendo un totale di 1.087.600.000 visualizzazioni.

Tuttavia, i titoli concessi in licenza da altri studi hanno continuato a essere notevolmente messi in ombra dagli originali Netflix, in termini di influenza. Dei 33 film d’animazione presenti nella Top 100, cinque sono stati prodotti da Netflix; Con Adam Sandler Leo Si è classificato al terzo posto assoluto, con 96 milioni di visualizzazioni. Sono inclusi altri che hanno effettuato il taglio Re delle scimmie (#30, 42.900.000 visualizzazioni), Gallina in fuga: fai esplodere il blocco (n. 41, 35.200.000 visualizzazioni), candidato all’Oscar Nimona (#47, 31.200.000 visualizzazioni), Mostro marino (#84, 20.800.000 visualizzazioni) e Ritorno nell’entroterra (n. 93, 19.600.000 visualizzazioni).

Di gran lunga il più grande fornitore di film d’animazione di alto livello per Netflix è stata la Universal, che, attraverso un accordo di licenza esclusiva, ha portato 22 titoli allo streamer durante questi mesi, principalmente da DreamWorks e Illumination. Altre società rappresentate nell’elenco sono Sony (con 3 società), Paramount/Nickelodeon (1 società) e la società francese SND (1 società). L’impatto relativo dei titoli concessi in licenza rispetto agli originali, in questo caso, non è poi così diverso da quello visto sul lato televisivo di Netflix, dato il talento unico degli streamer nel creare fenomeni in vetta alle classifiche da serie più vecchie come abito. I titoli anime rimangono un ottimo investimento per gli streamer in generale, data la loro tendenza a essere mostrati ai bambini più frequentemente, tanto per cominciare.

Sono inclusi altri titoli di anime che si sono classificati ai primi posti nel rapporto sulle ultime funzionalità di Netflix, classificati in base al numero di visualizzazioni Leader bambino (61.700.000), Paw Patrol: il film (59.000.000), Miracoloso: Ladybug e Cat Noir il film (49.700.000), Il dottor Seuss Grinch (45.300.000), Film di Super Mario Bros (44.900.000), Lui canta (40.800.000), Hotel Transylvania (40.100.000), Troll (38.300.000), Cantare 2 (37.500.000), un compagno (35.100.000), I Croods: una nuova era (34.700.000), Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio (33.800.000), Picchiarello (29.100.000), Socio 2 (27.000.000), Minions: L’Ascesa di Gru (26.200.000), Spider-Man: Attraverso il Ragnoverso (24.700.000), Sono spregevole 2 (23.900.000), La vita segreta degli animali domestici (23.900.000) privati Minion e altro, volume 2 (23.800.000), Cattivi: vacanza molto brutta (23.500.000), Servi (22.400.000), Madagascar (20.800.000), I Croods (19.300.000), Film sulle api (19.100.000), Capitan Mutanda: il primo film epico (19.000.000) e Hotel Transylvania (18.300.000).

Ultimi titoli che hanno debuttato come Thelma l’unicornoE pronto a pubblicare l’anime La mia ragazza, nonne Domani, il mese prossimo Netflix presenterà in anteprima film d’animazione tra cui DreamWorks casa, Film Lego, Il film LEGO Batman E la sua origine Ultraman: In aumento.