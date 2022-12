Leonardo DiCaprio ha la figlia Lorenzo Lamas, 23 anni, “innamorata” mentre l’attore condivide il “racconto ammonitore” che le ha detto

Leonardo Dicaprio Era tutto il trambusto nelle case dei lama durante le vacanze.

Durante una conversazione alla vigilia di Natale, Lorenzo Lamas ha detto che sua figlia di 23 anni, Victoria, l’amava “C’era una volta… a Hollywood” stella.

“So che lo ama molto”, ha detto Lamas Posta di New York. “Penso che si siano incontrati il ​​mese scorso. Non sono sicuro delle circostanze, ma è quello che mi ha detto.”

DiCaprio, 48 anni, è tornato single ad agosto dopo aver concluso una relazione di quattro anni con l’attrice. Camilla Moroni. Victoria e DiCaprio sono stati visti lasciare insieme il punto caldo di Hollywood il 20 dicembre.

Lorenzo Lamas ha inviato parole di incoraggiamento alla figlia, Victoria Lamas, che è “innamorata” di Leonardo DiCaprio. Tuttavia, Lorenzo ha osservato che “finora non sono un oggetto”.

“È molto affezionata”, ha detto Lamas. “Le ho detto di trattare la relazione come se fosse una vacanza: goditela il più possibile finché dura. E se dura più di una tipica vacanza, è fantastico. Ma in caso contrario, proteggi il tuo cuore , lo sai? Perché è così giovane.

L’attore di “Rebel” ha scherzato: “Le ho appena detto, sai, non ci sono mai crociere transatlantiche con Leo. sul cuore, e sono tentato di regalarlo gratuitamente”.

Victoria è una delle tre figlie di Lamas con la sua ex moglie Playboy Playboy Shauna Sand. L’ex coppia ha divorziato nel 2002.

La star di “Falcon Crest” è stata sposata cinque volte e ha sei figli.

Lorenzo Lamas, a sinistra, e sua figlia Victoria, a destra, sono “innamorati” di Leonardo DiCaprio. Lamas ha tre figlie con la sua ex moglie, Shauna Sand.

In seguito ha chiarito in un’intervista separata con la pubblicazione che Victoria e DiCaprio sono “amici” e ha detto: “Non hanno una relazione seria. E voglio che sia chiaro”.

Ha indicato che si sono incontrati in un “ambiente sociale” e non in uno romantico. “Una volta sono stati visti a West Hollywood in un club”, ha detto Lamas. “Voglio dire, questo non è un appuntamento.”

“Sì, è innamorato, ma non si frequentano. Gli vuole bene, ovviamente. Ma non si frequentano, e lei non vuole perché sarebbe davvero brutto. Sarebbe imbarazzante per lei se lui dovrebbe capitare di leggere qualcosa che dice che si frequentano e non lo sono”.

“Sono solo amici”, disse di nuovo, “ma ovviamente lei è innamorata”. “E quello era il mio ammonimento per lei: fai un passo alla volta. Ma anche adesso, non è un oggetto. Non sono esclusivi l’uno dell’altro.”

Lamas, 64 anni, è attualmente fidanzato con un ex modello di 37 anni Kenna Scott.

Lorenzo Lamas, 64 anni, è fidanzato con Kenna Scott, 37.

Quando gli è stato chiesto se ci fossero dubbi sulla differenza di età di 25 anni tra DiCaprio e Victoria, ha detto: “L’età non è un fattore per me tanto quanto il rispetto, la fiducia e la comunicazione. Questa è la chiave”.

DiCaprio è stato collegato ad alcuni dei I più grandi nomi di Hollywood Nel corso degli anni, anche Gisele Bundchen e Blake Lively.

Di recente, secondo quanto riferito, DiCaprio stava cercando una relazione con Gigi Hadid.

Moroni ha affrontato la differenza di età con il Los Angeles Times nel 2019. “Ci sono molte relazioni a Hollywood – e nella storia del mondo – in cui le persone hanno grandi differenze di età”, ha detto Morone. “Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chiunque voglia uscire.”

