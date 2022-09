L’epidemia di coli associata ai ristoranti di Wendy’s ha infettato 97 persone in 6 stati

Delle 67 persone con funzionari della sanità pubblica locale con una storia alimentare dettagliata, l’81% ha riferito di aver mangiato da Wendy’s nella settimana prima dell’inizio della malattia, secondo il CDC.

Non sono stati segnalati decessi, ma secondo i Centers for Disease Control and Prevention, 43 persone sono state ricoverate in ospedale e 10 si sono sviluppate sindrome emolitico-uremica È una condizione grave che può causare insufficienza renale.

“È possibile che il numero reale di pazienti in questo focolaio sia superiore al numero riportato e l’epidemia potrebbe non essere limitata agli stati con malattie note”, afferma l’aggiornamento. “Inoltre, alcune persone guariscono senza cure mediche e non vengono testate per E. coli”.

Finora, secondo il CDC, nessun alimento specifico è stato confermato come fonte dell’epidemia. Tardi agosto Tuttavia, Wendy’s ha rimosso la lattuga romana che veniva utilizzata nei panini nei suoi ristoranti in Indiana, Michigan, Ohio e Pennsylvania, secondo il CDC.