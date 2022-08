L’esercito cinese inizia le esercitazioni “strategiche” intorno a Taiwan – media statali

Una mappa che mostra i luoghi in cui l’Esercito popolare cinese di liberazione (PLA) conduce esercitazioni militari e attività di addestramento, incluso il fuoco vivo, è visibile nella copertura giornalistica della visita a Taiwan della portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, il 3 agosto in un’edicola a Pechino , Cina. , 2022. REUTERS/Tingshu Wang

PECHINO, 4 ago (Reuters) – L’Esercito popolare cinese di liberazione ha iniziato esercitazioni militari che coinvolgono il fuoco vivo in mare e in aria intorno all’isola di Taiwan, ha detto giovedì la televisione di stato cinese.

Gli esercizi, distribuiti in sei sedi, si concluderanno domenica alle 12:00 (0400 GMT). Le esercitazioni hanno fatto seguito alla visita a Taiwan del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che è stata condannata da Pechino.

In particolare, a nord, est e sud, le zone di esercizio tagliano in due le acque territoriali di 12 miglia nautiche di Taiwan, che secondo i funzionari taiwanesi sfidano l’ordine internazionale e invadono il suo mare e lo spazio aereo. leggi di più

Questi luoghi hanno circondato l’isola in un modo senza precedenti e Meng Xiangqing, professore alla National Defense University, ha detto alla televisione di stato cinese come potrebbe avvenire una vera operazione militare contro Taiwan.

“In effetti, questo ha creato ottime condizioni per noi in futuro, quando si tratta di rimodellare il nostro panorama strategico in un modo che sia favorevole alla nostra integrazione”, ha affermato Meng.

Ha affermato che le forze cinesi potrebbero bloccare Keelung, un importante porto, in due aree della costa settentrionale di Taiwan, mentre potrebbero essere lanciati attacchi contro basi militari a Hualien e Taitung a est di Taiwan.

Le “porte” di Kaohsiung potrebbero essere chiuse dall’esercito cinese dalla costa sud-occidentale, ha detto Meng.

Segnalazione di Ryan Wu; Montaggio di Jacqueline Wong e Simon Cameron-Moore

