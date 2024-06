L’esercito israeliano dichiara morti altri 4 ostaggi a Gaza: aggiornamenti e notizie in tempo reale

Lunedì il primo ministro Benjamin Netanyahu ha cercato di evitare che il suo governo crollasse a causa di una nuova proposta israeliana di cessate il fuoco, mentre due ministri chiave di destra hanno raddoppiato le loro minacce di lasciare il governo.

Per mesi Netanyahu ha cercato di superare le pressioni degli alleati di Israele che chiedevano di fermare i combattimenti e dei partner della coalizione di destra che spingevano per la continuazione della battaglia contro Hamas.

Poi, venerdì, il presidente Biden ha intensificato la pressione, dichiarando che era giunto il momento di porre fine alla guerra e delineando una nuova proposta di cessate il fuoco che, secondo lui, Israele aveva accettato. La mossa ha intensificato la pressione su Netanyahu affinché ponga fine alla guerra, ma egli potrebbe non essere in grado di farlo senza perdere il controllo del potere.

Le difficoltà di politica interna di Netanyahu sono diventate chiare lunedì quando il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir, chiave della sua coalizione di governo, ha annunciato nuovamente che non avrebbe accettato l’ultima proposta se avesse lasciato Hamas intatto.

Ha detto che il suo partito si ritirerebbe dal governo se Israele dovesse portare avanti un simile accordo. Senza i sei seggi parlamentari conquistati da Ben Gvir, Netanyahu avrà probabilmente difficoltà a rimanere in carica.

Hamas ha affermato di considerare “positivamente” la proposta presentata da Biden, ma non ha detto se l’accetterà. Domenica Ghazi Hamad, un alto funzionario di Hamas, ha detto a un canale egiziano che “la palla” è ora “nel campo di Israele”.

Un altro leader politico di estrema destra, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, ha minacciato di far cadere il governo se avesse approvato la proposta. Ha aggiunto: “Se il governo, Dio non voglia, decide di adottare questa proposta di resa, non ne faremo più parte e ci muoveremo per sostituire la leadership fallita con una nuova leadership che sappia sconfiggere Hamas e vincere la guerra”. .” ” Egli ha detto.

Nel frattempo, Netanyahu ha assicurato ai legislatori in un incontro a porte chiuse che l’ultima proposta israeliana non porrà fine alla guerra senza porre fine al dominio di Hamas a Gaza. Ha affermato che ciò consentirà a Israele di continuare a combattere Hamas fino a quando tutti i suoi obiettivi di guerra non saranno raggiunti, inclusa la distruzione delle capacità militari e di governo del gruppo, che ha portato agli attacchi mortali del 7 ottobre nel sud di Israele.

“Le accuse secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza rispettare le nostre condizioni non sono vere”, ha detto Netanyahu lunedì, parlando davanti alla commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Il primo ministro ha espresso apertura ad una cessazione dei combattimenti di 42 giorni – parte della prima fase di quello che i funzionari statunitensi hanno descritto come un accordo in tre fasi proposto da Israele – ma ha rifiutato la fine completa della guerra senza che Hamas venga sconfitto o si arrenda. Secondo una persona presente alla riunione della commissione, ha parlato a condizione di anonimato per condividere i dettagli della discussione a porte chiuse.

Netanyahu ha anche affermato che il presidente Biden non ha presentato il “quadro completo” dell’ultima proposta di cessate il fuoco quando ha parlato della questione la scorsa settimana, ha detto la persona presente all’incontro.

Nel suo discorso di venerdì, Biden è entrato in un insolito livello di dettaglio nel presentare quello che ha descritto come il nuovo quadro israeliano. Ha detto che serve come una tabella di marcia verso un “cessate il fuoco permanente” e ha detto che se Hamas avesse aderito ai suoi termini, ciò avrebbe portato ad una “cessazione permanente delle ostilità”.

Due funzionari israeliani hanno confermato che l’offerta condivisa da Biden è sostanzialmente in linea con l’ultima proposta di cessate il fuoco presentata da Israele nei colloqui mediati da Qatar ed Egitto e con il sostegno degli Stati Uniti.

Lunedì scorso, un funzionario vicino a Ben Gvir ha detto che avrebbe dovuto incontrare Netanyahu per discutere l’ultima offerta israeliana di cessate il fuoco e rivedere la versione scritta. Ma il ministro ha detto lunedì pomeriggio che i funzionari dell’ufficio del primo ministro si sono rifiutati di mostrargli il documento, e non ha fatto menzione dell’incontro con Netanyahu.

Il ministro ha detto di aver ricevuto in seguito una telefonata da Tzachi Hanegbi, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro, il quale sosteneva che non esisteva una versione scritta della proposta.

Shira Efron, direttrice della ricerca politica presso l’Israel Policy Forum, ha affermato che mentre Ben Gvir e Smotrich, in un’alleanza “irripetibile”, avevano influenza in importanti ministeri, erano disposti a correre rischi che avrebbero potuto portare a un perdita della capacità decisionale.

“Sono dei veri ideologi”, ha detto in un’intervista.