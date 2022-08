Il primo incidente è avvenuto venerdì, quando un carro armato PT-91M Twardy si è guastato a causa di problemi al motore su un’autostrada vicino all’edificio del parlamento del paese, hanno detto i militari in una dichiarazione sabato.

Meno di 24 ore dopo, un veicolo blindato principale – utilizzato principalmente per il traino di armi pesanti – si è rotto su una strada trafficata fuori dal Museo Nazionale, nel cuore della capitale.

Un team di meccanici ha completato i lavori di riparazione entro le 12:30 ora locale di domenica, secondo i militari. L’auto ha poi proseguito il suo viaggio verso Dataran Merdeka, o Piazza dell’Indipendenza, dove il 31 agosto si svolgeranno le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza della Malesia. I militari hanno detto che i due veicoli hanno preso parte alle esercitazioni sulla parata.

“L’esercito si scusa per i due incidenti e farà in modo che ciò non accada di nuovo”, si legge nella dichiarazione dell’esercito. “Ma se ciò dovesse essere ripetuto, una squadra di recupero di backup verrà inviata al sito il più rapidamente possibile per trainare via il veicolo colpito per evitare ingorghi”.

Singapore ha bisogno di carri armati per difendersi. Le strade della Malesia possono sconfiggere i carri armati. Egli ha detto Il comico e comico malese Jason Leung su Twitter.