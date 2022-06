L’esercito ucraino lascia la città devastata per le posizioni fortificate

Kiev, Ucraina (AFP) – Dopo settimane di aspri combattimenti Un funzionario regionale ha detto, venerdì, che le forze ucraine hanno iniziato a ritirarsi da una città assediata nell’est del paese per spostarsi in posizioni più forti, un segno di quattro mesi dell’invasione russa.

Il previsto ritiro da Severodonetsk, il centro amministrativo della regione di Luhansk, arriva dopo che gli incessanti bombardamenti russi hanno ridotto in macerie la maggior parte della città industriale e ridotto la sua popolazione da 100.000 abitanti. Le forze ucraine hanno combattuto i russi in battaglie casa per casa prima di ritirarsi nell’imponente stabilimento chimico di Azot ai margini della città, dove si nascondono ancora in vasti edifici sotterranei dove si sono rifugiati anche circa 500 civili.

Negli ultimi giorni, le forze russe hanno guadagnato intorno a Sievierdonetsk e alla vicina città di Lysychansk, su una ripida sponda attraverso un fiume, nel tentativo di circondare le forze ucraine.

Il punto focale dell’offensiva russa volta a catturare tutte le isole del Donbass e distruggere l’esercito ucraino che le difendeva – la parte più capace e difficile da combattere delle forze armate del paese, era Severodonetsk e Lysichansk. Le due città e le aree circostanti sono le ultime grandi sacche di resistenza ucraina nella regione di Luhansk: il 95% di esse è sotto il controllo delle forze separatiste russe e locali. Russi e separatisti controllano anche circa la metà della regione di Donetsk, la seconda provincia del Donbass.

La Russia ha utilizzato i suoi vantaggi numerici in forze e armi per colpire Severodonetsk in quella che è diventata una guerra di logoramento, mentre l’Ucraina ha chiesto armi migliori e più dai suoi alleati occidentali. I ponti con la città sono stati distrutti, rallentando la capacità dell’esercito ucraino di rifornire, rinforzare ed evacuare i feriti e altri. Gran parte delle infrastrutture elettriche, idriche e di comunicazione della città sono state distrutte.

Il governatore di Luhansk Serhiy Hayday ha affermato che alle forze ucraine è stato ordinato di lasciare Severodonetsk per prevenire ulteriori perdite e spostarsi in posizioni meglio fortificate. Il capo dell’amministrazione regionale, Roman Vlasenko, ha affermato che il ritiro è già iniziato e richiederà diversi giorni.

“Finora, l’esercito ucraino è ancora a Severodonetsk”, ha detto Vlasenko alla CNN. Per ora si stanno ritirando dalla città. Ho iniziato ieri”.

Il portavoce militare ucraino ha rifiutato di confermare l’ordine di ritiro, affermando che la politica del governo vieta i commenti sui movimenti delle truppe ucraine.

“Purtroppo dovremo ritirare le nostre truppe da Sievierdonetsk”, ha detto Heidi all’Associated Press. “Non ha senso rimanere nei siti distrutti, il numero dei morti in battaglia è in aumento”.

Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti, parlando a Washington in condizione di anonimato, venerdì ha descritto la mossa degli ucraini come una “ritirata tattica” per consolidare le forze in posizioni in cui possono difendersi meglio. Ciò si aggiungerebbe agli sforzi dell’Ucraina per mantenere le forze russe confinate più a lungo in una piccola area, ha affermato il funzionario.

Heidi ha notato che durante il ritiro, alcune forze ucraine sono rimaste a Severodonetsk, di fronte ai bombardamenti russi che hanno distrutto l’80% degli edifici.

“Anche oggi, la resistenza a Severodonetsk continua”, ha detto Hayday all’Associated Press. “I russi stanno bombardando senza sosta le posizioni ucraine e bruciando tutto”.

Hayday ha detto che anche i russi stavano avanzando verso Lyschansk – da Zolote e Toshkivka – aggiungendo che le unità di ricognizione russe avevano fatto incursioni alla periferia della città ma erano state cacciate dai suoi difensori. Il governatore ha aggiunto che il ponte per Lysychansk è stato gravemente danneggiato da un attacco aereo russo e non è adatto ai camion. L’analista militare ucraino Oleg Zhdanov ha detto all’Associated Press che alcune forze che si sono allontanate da Severodonetsk si stanno dirigendo a combattere a Lysechhansk.

In altri rapporti sul campo di battaglia, il ministero della Difesa russo ha annunciato venerdì che quattro battaglioni ucraini e un’unità di “mercenari stranieri” per un totale di circa 2.000 soldati erano “completamente rinchiusi” vicino a Hersk e Zolote, a sud di Lyschansk. Il reclamo non può essere verificato in modo indipendente.

Dopo un tentativo fallito di impadronirsi di Kiev, la capitale dell’Ucraina, nella prima fase dell’invasione A partire dal 24 febbraio, le forze russe hanno spostato la loro attenzione sul Donbass, dove le forze ucraine combattono i separatisti sostenuti da Mosca dal 2014.

Dopo ripetute richieste ai suoi alleati occidentali di armi pesanti per contrastare la superiorità della Russia in termini di potenza di fuoco, quattro lanciamissili americani a medio raggio Arrivò, con altri quattro in arrivo. Altre forze ucraine si stanno addestrando al di fuori dell’Ucraina per utilizzare i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, o HIMARS, e dovrebbero tornare a casa con le armi entro metà luglio, ha detto venerdì un alto funzionario della difesa statunitense.

I missili possono viaggiare per circa 45 miglia (70 chilometri). Invierà anche 18 motovedette costiere e fluviali statunitensi. Il funzionario ha affermato che non c’erano prove che la Russia fosse riuscita a intercettare uno qualsiasi di quello che era un flusso sostenuto di aiuti militari all’Ucraina dagli Stati Uniti e da altri paesi. La Russia ha ripetutamente minacciato di colpire tali spedizioni, o ha già affermato di aver colpito tali spedizioni.

In altri sviluppi:

Il giorno dopo che l’Ucraina è stata approvata come candidata all’adesione all’Unione europea, Zelensky ha esortato gli ucraini a non concentrarsi su tutto ciò che resta da fare prima che il paese venga accettato nell’UE, ma a celebrare in silenzio questo momento e ad essere orgogliosi di quanto lontano l’Ucraina è arrivato. Sta già iniziando ad allontanarsi dal suo passato sovietico.

“Non essere felice che questo sia uno schiaffo in faccia per Mosca, ma sii orgoglioso che questo sia un applauso per l’Ucraina”, ha detto nel suo discorso video notturno. “Lascia che ti ispiri. Ce lo meritiamo. Possa tu sorridere e che Dio ci benedica tutti con una notte serena. Poi domani, di nuovo in battaglia. Con nuova forza e nuove ali. “

___

A Tbilisi, in Georgia, un’altra ex repubblica sovietica che ha presentato domanda di adesione all’Unione Europea, migliaia di persone si sono radunate venerdì per chiedere le dimissioni del primo ministro per l’incapacità del suo governo di attuare le riforme necessarie affinché la Georgia si unisse all’Ucraina accettandola come stato. candidato all’adesione all’Unione Europea. Il Consiglio europeo ha affermato questa settimana che la Georgia ha ancora molto lavoro da fare prima di ottenere lo status di candidato.

Zelensky si è rivolto alla manifestazione in video, esprimendo il suo sostegno alla Georgia e ringraziando i georgiani che sono venuti in Ucraina per unirsi alla lotta contro la Russia. La Russia ha invaso la Georgia nel 2008 e ora controlla efficacemente due regioni separatiste.

___

Zelensky ha esortato i fan della musica al Festival di Glastonbury a “diffondere la verità sulla guerra russa”. Parlando al pubblico nello stravagante video musicale britannico venerdì prima dell’esibizione del gruppo The Libertines, Zelensky ha detto: “Anche a noi in Ucraina piace vivere la vita come eravamo abituati e goderci la libertà e questa meravigliosa estate, ma non possiamo fallo. Questo perché la cosa più terribile che è successa: la Russia ha rubato Hello”.

___

Un funzionario dell’amministrazione filo-mosca nella città meridionale di Kherson, che è stata catturata dalle forze russe all’inizio dell’invasione, è stato ucciso in un’esplosione venerdì. L’amministrazione regionale filo-russa di Kherson ha detto che Dmitry Savlyushenko è morto quando la sua auto è esplosa in quello che è stato definito un “attacco terroristico”. Nessuno ha subito rivendicato la responsabilità.

___

Yuras Kermano riportato da Leopoli.

___

