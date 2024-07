L’esplosione di lattine di soda ferisce gli assistenti di volo della Southwest Airlines

Il caldo estivo estremo ha causato un problema inaspettato per gli assistenti di volo: l’esplosione di lattine di soda.

Secondo quanto riferito, almeno 20 assistenti di volo della Southwest Airlines sono rimasti feriti quest’estate mentre cercavano di aprire bevande Washington Post.

La compagnia aerea non utilizza camion refrigerati perché non fornisce ai propri ospiti pasti o alimenti deperibili, quindi le bevande vengono solitamente conservate all’interno degli aeroporti, ha affermato la compagnia.

Un portavoce della Southwest Airlines ha confermato il rapporto a Business Insider, affermando che la colpa è delle alte temperature che ricoprono gli Stati Uniti.

“Siamo consapevoli del problema e abbiamo adottato misure per mantenere le bevande fredde a bordo, soprattutto nei nostri aeroporti che presentano temperature estreme”, si legge in una nota. “È uno sforzo congiunto tra i nostri team aeroportuali e quelli a bordo”.

La dichiarazione continua: “Gli aeroporti in cui abbiamo una grande presenza – come Las Vegas, Phoenix e molti aeroporti del Texas – continuano a ricevere temperature record, con un caldo estremo che arriva presto e continua per tutta l’estate per la sicurezza dei nostri dipendenti clienti, stiamo adottando misure educative e di mitigazione riguardanti tutti i rischi associati al calore.



I vigili del fuoco del Dipartimento forestale di Cipro spengono un incendio scoppiato nel giugno 2024. Yakovos Hatzistavrou/Getty Images





Alcune parti del mondo hanno visto le temperature salire quest’estate. I climatologi hanno affermato che il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato dal 1850, e sembra che il 2024 seguirà l’esempio.

Fino a 85 scimmie urlatrici sono morte dagli alberi a Tabasco dopo un’ondata di caldo che ha colpito il sud-est del Messico lo scorso maggio.

A giugno, dopo un’ondata di caldo, sono scoppiati incendi boschivi sull’isola greca di Cipro.

Le temperature sono aumentate questo mese anche in Italia, con il Ministero della Salute che ha sottoposto 12 città all’allarme caldo più severo. Lo ha riferito la NPR.

Negli Stati Uniti, le alte temperature stanno aggravando i problemi del Texas a seguito dell’uragano Beryl.

The Weather Channel ha riferito che almeno sei persone sono morte nell’area di Houston a causa delle alte temperature e i funzionari hanno affermato che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare.

CenterPoint Energy, il principale fornitore di energia di Houston, ha affermato che oltre 2 milioni di clienti hanno perso l’accesso all’elettricità dopo l’uragano.