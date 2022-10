Lettera di supporto di Kate | Posta quotidiana in linea

Oggi, Kate Middleton ha rilasciato un messaggio di sostegno a coloro che lottano contro la dipendenza, esortandoli a non lasciare che la vergogna impedisca loro di cercare aiuto.

La Principessa del Galles, patron dell’organizzazione benefica The Forward Trust, ha affermato che la dipendenza è una “grave condizione di salute” e “non una scelta”.

Il suo messaggio di sostegno alla campagna Take Action on Addiction arriva in forma video il primo giorno della Settimana della sensibilizzazione sulle dipendenze.

Nel video, Kate, 40 anni, sembra parlare da casa seduta su un divano con foto di famiglia incorniciate visibili dietro di lei.

Kate Middleton (nella clip sopra) ha diffuso oggi un messaggio di sostegno a coloro che lottano contro la dipendenza, esortandoli a non lasciare che la vergogna impedisca loro di cercare aiuto.

La principessa del Galles, mecenate dell’organizzazione benefica The Forward Trust, ha affermato che la dipendenza è una “grave condizione di salute” e “non un’opzione”.

Dice: la dipendenza è una grave condizione di salute mentale che può accadere a chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla razza o dalla nazionalità.

Come mecenate di The Forward Trust, ho incontrato molte persone che hanno sperimentato gli effetti della dipendenza. Gli atteggiamenti nei confronti della dipendenza stanno cambiando.

Ma non ci siamo ancora, e dovremmo esserlo. La vergogna della dipendenza impedisce ancora alle persone e alle famiglie di cercare aiuto e le persone continuano a perdere tragicamente la vita.

Kate, che è la madre di George, Charlotte e Louis, ha affermato che la società deve rendersi conto che “l’unico modo per aiutare coloro che stanno lottando è cercare di capire cosa ha portato alla loro dipendenza”.

Il suo messaggio a sostegno della campagna Take Action Against Addiction arriva in forma di video il primo giorno della Settimana della sensibilizzazione sulle dipendenze.

Kate, che è la madre di George, Charlotte e Louis, ha affermato che la società deve rendersi conto che “l’unico modo per aiutare coloro che stanno lottando è cercare di capire cosa ha portato alla loro dipendenza”.

Ha detto che gli altri dovrebbero “entrare in empatia con loro” ed essere “compassionevoli”.

La Principessa del Galles ha aggiunto: “Quindi oggi, durante la Settimana della sensibilizzazione sulle dipendenze, vorrei condividere un messaggio di sostegno per coloro che ancora stanno lottando.

Per favore, sappi che la dipendenza non è un’opzione. Nessuno sceglie di diventare dipendente.

Voglio che tu sappia che anche questa è una grave condizione di salute. Per favore, non lasciare che la timidezza ti impedisca di ottenere l’aiuto di cui hai disperatamente bisogno.

Gli enti di beneficenza che guidano la campagna Take Action Against Addiction, insieme ad altri, stanno lavorando in tutto il paese per fornire azioni che cambiano la vita per aiutare le persone a riprendersi e ad andare avanti.

READ Travis Scott ferma la festa del 4 luglio a Coney Island dopo che i partecipanti alla festa sono rimasti pericolosamente appesi al traliccio La principessa del Galles ha detto che gli altri dovrebbero “entrare in empatia con loro” ed essere “compassionevoli”

La campagna Take Action on Addiction mira a riformulare le attuali percezioni della dipendenza, aumentare la consapevolezza delle cause e della natura della dipendenza, migliorare la comprensione, ridurre i pregiudizi e consentire a più persone di ottenere aiuto.

«Sono qui per te. Quindi, per favore, chiedi aiuto. So che non è stata una scelta. La guarigione è possibile.

La campagna Take Action on Addiction mira a riformulare le attuali percezioni della dipendenza, aumentare la consapevolezza delle cause e della natura della dipendenza, migliorare la comprensione, ridurre i pregiudizi e consentire a più persone di ottenere aiuto.

“La Settimana di sensibilizzazione sulla dipendenza si rivolge direttamente alle persone affette da dipendenza, fornendo supporto e comprensione in modo che più persone cerchino e ricevano aiuto”, ha affermato Mike Trace, CEO di The Forward Trust.