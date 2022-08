Lettere – Il New York Times

È probabile che ti imbatterai e risolverai le voci dell’argomento in ordine casuale – sicuramente l’ho fatto. La prima che sapevo con certezza era la 42-Across, “Birra che prende il nome dal padre fondatore”, una SAM ADAMS che pensavo fosse solo un innocuo riempimento naturale. Questa guida sembra essere molto vicina alla voce accoppiata, che è 52-Across: “Ora di inizio dell’ora legale… o suggerimento a 42-Across”. Niente mi ha scioccato lì. Sono arrivato a 90-Across, “The Farmer’s Kids Club… o Hint at 97-Across”, e ho pensato che dovrebbe essere”4 ore. Se la voce non fosse lunga cinque caratteri, avrei potuto provare HHHH; invece, mi sono seduto su di essa per un po’ e ho provato 97-Across, “Segretivo”. A causa di alcuni caratteri incrociati, ho ottenuto correttamente questa voce: HUSH- SILENZIO O ho capito, SILENZIO-SILENZIO – Quelle quattro H devono significare qualcosa.

A causa del posizionamento di OAHU, QUIT e JACUZZI, ho scoperto 27-Across in seguito. “Un visitatore di un sito Web, nel linguaggio dell’analisi”, è un utente unico. La sua guida di accompagnamento è 71-Across, “23 in serie… o suggerimento per 27-Across”. Abbiamo a che fare con “Letterplay”, quindi la serie che mi viene in mente è intrinsecamente alfabetica, ma cosa?w“(La 23a lettera) si riferisce alla voce in 27-Across? Aha – Un utente unico con due U o una doppia U.

DOUBLE U mi ha messo in linea con come rispondere a 68-Across: “Valutazione creditizia più alta… o suggerimento per 25-Across”. Questo rating creditizio (per obbligazioni societarie) è AAA, o TRIPLE A. Che cosa ha a che fare con 25-Across, “Not Right?” Grazie, croci! Questo aveva senso solo quando ho invertito il suo progetto; La linea potrebbe essere “errata” o dritta unT unn unNGLE. Lì tre volte.

Che ne dici di 90-Across? “Quadruplo” non va bene. La voce è quattro H. Che ne dici di 52-via, “Ora di inizio dell’ora legale…”? Sono le DUE AM, riferite al lunedì “AM” di S.Sono anno DominiSonoS.

Ci sono altri due esempi – un’eccellente coppia di giochi di parole a 89- e 115-Across e una divergenza a 54- e 118-Across – che delimitano la sequenza numerica. (che esso ca sequenza, comunque. Manca “uno” o “uno” e invece va zero – due – doppio – triplo – quattro – cinque.) Questa voce zero è un tentativo di inversione. 54-Across, “assenza di peso… o allusione a 118-Across”, è ZERO G. 118-Across è “il richiamo delle emittenti di baseball sul campo”. cosa stanno dicendo? “da qui?” In questo caso, il file Dichiarazione più attesache, con zero G, legge, OIN OIN ONE.

Fino a un ultimo nervo?

