Lettonia ed Estonia si ritirano dal China Cooperation Group

VILNIUS (Reuters) – Lettonia ed Estonia si sono ritirate giovedì da un gruppo di cooperazione tra la Cina e più di una dozzina di paesi dell’Europa centrale e orientale, seguendo le orme del vicino baltico Lituania, che si è ritirato lo scorso anno.

La mossa arriva tra le critiche occidentali alla Cina per la crescente pressione militare su Taiwan democraticamente governata, che la Cina rivendica come suo territorio, e il rafforzamento dei legami di Pechino con la Russia durante l’invasione dell’Ucraina.

Le relazioni tra Lituania e Cina sono peggiorate dopo che la prima ha permesso a Taiwan di aprire un’ambasciata de facto alla fine dello scorso anno.

Il ministero degli Esteri lettone ha affermato che la continua partecipazione del Paese al China Group “non è più in linea con i nostri obiettivi strategici nell’attuale contesto internazionale”.

Sia la Lettonia che l’Estonia hanno dichiarato nei commenti pubblicati giovedì che continueranno a lavorare per “relazioni costruttive e pratiche con la Cina” nel rispetto dell’ordine internazionale basato su regole e dei diritti umani.

Non è stato possibile raggiungere il ministero degli Esteri estone per un commento.

Le ambasciate cinesi a Riga, in Lettonia ea Tallinn, in Estonia, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia sono tra i paesi che sono ancora in forma di cooperazione.

Il ministero degli Esteri ceco ha dichiarato a maggio che la promessa di significativi investimenti cinesi e scambi reciprocamente vantaggiosi non era stata mantenuta, a seguito delle richieste del parlamento del paese di ritirarsi dal gruppo. Leggi di più

