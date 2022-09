L’euro è sceso sotto $ 0,99 dopo che la Russia ha interrotto le forniture di gas all’Europa

L’euro è sceso sotto $ 0,99 per la prima volta in 20 anni dopo che la Russia ha detto. chiudere il suo principale gasdotto in Europa a tempo indeterminato.

Con l’apertura dei mercati europei lunedì, l’euro è scivolato sotto il livello di 0,99, scambiando a 0,9893 contro il dollaro dopo le 8:00 ora di Londra (3:00 ET). In mattinata, è sceso a circa $ 0,9881.