L’evento Nintendo Indie World & Partner Direct è stato annunciato per domani, 27 agosto 2024

Eccoci qui! Nintendo ha annunciato che domani si svolgerà lo showcase Indie World. Martedì27 agosto 2024 In 7AM PST / 10:00 ET / 15:00 GMT / XPM CESTNon solo, ma sarai immediatamente seguito da un partner dal vivo!

Dall’annuncio sappiamo che lo spettacolo durerà circa 40 minuti e ci porterà novità e annunci sui giochi indie e sui titoli di terze parti che usciranno su Switch quest’anno. Nintendo ha subito fatto seguito all’annuncio chiarendo che non sarebbe apparso un “successore” di Nintendo Switch.

Tieni presente che non verrà menzionato il successore di Nintendo Switch durante nessuna di queste presentazioni.– Nintendo America (@NintendoAmerica) 26 agosto 2024

Ovviamente trasmetteremo l’evento in streaming in diretta qui su Nintendo Life, così potrai guardarlo con noi e goderci insieme le sorprese.

Per quanto riguarda cosa includerà questa versione, non ci resta che aspettare e vedere! La nostra ipotesi migliore è: erroreuna raccolta di giochi indipendenti e di terze parti… AhahahCi sono molti titoli fantastici in attesa di maggiori dettagli come The Plucky Squire, Mina The Hollower, Vikings on Trampolines e Rift of the NecroDancer che ci piacerebbe vedere apparire. Tuttavia, l’esordio migliore è sempre quello che ci sorprende, quindi incrociamo le dita sperando in qualcosa di inaspettato!

