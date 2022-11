L’ex campione NBA cambia “Come costruisce il mondo” per combattere la crisi climatica



Affari CNN

Tre anni fa, un uragano Distrutto Le Bahamas, hanno mietuto decine di vittime. Oggi, il paese sta costruendo quello che afferma di essere il primo al mondo carbonio negativo Comunità residenziale per ridurre il potenziale futuro disastri climatici Per alleviare la carenza di alloggi causata dalla tempesta.

Rick Fox, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, è la spina dorsale del nuovo progetto abitativo. L’ex giocatore di basket e cittadino delle Bahamas viene spronato all’azione dopo aver assistito alla devastazione da essa provocata L’uragano Dorian Nel 2019, Fox ha collaborato con l’architetto Sam Marshall, la cui casa di Malibu è stata gravemente danneggiata incendi boschivi Nel 2018, per sviluppare Partanna, un materiale da costruzione che rimuove l’anidride carbonica dall’atmosfera.

La tecnologia viene messa alla prova alle Bahamas, dove Fox, Bartana, Bahamas, collaborano con il governo per costruire 1.000 case resistenti agli uragani, comprese case unifamiliari e appartamenti. Le prime 30 unità saranno consegnate il prossimo anno nelle isole Abaco, che sono state duramente colpite dal durian.

“L’innovazione e le nuove tecnologie svolgeranno un ruolo fondamentale nell’evitare i peggiori scenari climatici”, ha affermato Philip Davis, Primo Ministro delle Bahamas, in una dichiarazione. La partnership tra il governo delle Bahamas e Bartana Bahamas sarà annunciata ufficialmente mercoledì al vertice COP27 sul clima in Egitto.

In quanto paese in prima linea nella crisi climatica, le Bahamas sanno che il tempo è scaduto, ha detto Fox alla CNN Business. “Non hanno tempo di aspettare che qualcuno li salvi”, ha aggiunto.

“La tecnologia può cambiare la marea e noi di Partanna abbiamo sviluppato una soluzione che può cambiare il modo in cui è costruito il mondo”, ha affermato Fox.

Partanna è composta da ingredienti naturali e riciclati, tra cui scorie di acciaio, un sottoprodotto della produzione dell’acciaio e salamoia dalla desalinizzazione. Non contiene resine e plastiche ed evita l’inquinamento causato dalla produzione di cemento circa il 4%-8% delle emissioni globali di carbonio dalle attività umane.

Nel frattempo, l’uso della salamoia aiuta a risolvere il crescente problema dei rifiuti nell’industria della desalinizzazione, impedendo che la soluzione tossica venga scaricata nell’oceano.

Quasi tutti gli edifici assorbono naturalmente l’anidride carbonica attraverso un processo chiamato carbonatazione: l’anidride carbonica nell’aria reagisce con i minerali nel calcestruzzo. ma Partana dice che le sue case stanno rimuovendo il carbonio dall’atmosfera a un ritmo molto più veloce a causa della densità del materiale.

Il materiale inoltre non emette quasi nessun carbonio durante la produzione.

Casa Partana sarà di 1250 piedi quadrati Contribuisce con una “quantità trascurabile” di anidride carbonica durante la produzione, con 22,5 tonnellate di anidride carbonica rimosse dall’atmosfera dopo la produzione, rendendolo “completamente carbon negativo per tutto il ciclo di vita del prodotto”, secondo l’azienda.

In confronto, una casa in cemento standard delle stesse dimensioni genera tipicamente 70,2 tonnellate di CO2 durante la produzione.

L’uso dell’acqua salata significa che le case Bartana sono anche resistenti alla corrosione dell’acqua di mare, rendendole ideali per i residenti di piccoli paesi insulari come le Bahamas. Questo può rendere più facile per i proprietari di casa ottenere l’assicurazione.

I crediti di carbonio generati da ciascuna casa saranno scambiati e utilizzati per finanziare varie iniziative a impatto sociale, inclusa la promozione della proprietà della casa tra le famiglie a basso reddito.

Correzione: una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente le perdite subite da Rick Fox e Sam Marshall a causa dell’uragano Dorian e degli incendi.