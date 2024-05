L’ex direttore di XCOM Jake Solomon crea uno spaccato di vita di “prossima generazione”.

Jake Solomon, ex direttore creativo e responsabile del design per XCOM e il franchise Marvel’s Midnight Suns, ha collaborato con sviluppatori veterani dietro giochi come Sid Meier’s Civilization, XCOM e The Sims per lanciare Midsummer Studios e creare una “voce di nuova generazione”. al tipo Life Sim.”

Solomon, che ha lavorato presso Firaxis per 23 anni, è CEO e direttore creativo di Midsummer Studios, ed è affiancato dal co-fondatore Will Miller, un altro ex sviluppatore Firaxis che assumerà il ruolo di direttore del gioco per questo gioco senza titolo. Miller fa parte di Firaxis da 16 anni ed è stato il lead designer di Civilization: Beyond Earth e l’ingegnere capo di Marvel’s Midnight Suns.

Jake Salomone. Credito immagine: Midsummer Studios.

Nelsie Birch, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione finanziaria e operativa, è il COO/CFO. Anche Grant Ruddick, che ha trascorso 18 anni presso Maxis come produttore e regista di un’ampia gamma di titoli ed espansioni di The Sims, è un membro del team.

Anche se non sappiamo molto del gioco che il team sta sviluppando, il concept è “un Life Sim di prossima generazione che si concentra su narrazioni guidate dai giocatori, consentendo alle comunità di condividere momenti memorabili che crescono dalla creatività dei giocatori stessi”.

Per contribuire a raggiungere questo obiettivo, lo studio ha raccolto 6 milioni di dollari da importanti investitori, tra cui Transcend Fund, Tirta Ventures, Betaworks Ventures, 1Up Ventures, F4 Fund, Krafton e Day Zero Productions.

“Le migliori storie nei giochi sono quelle scritte dai giocatori”, ha detto Solomon. “In Midsummer, stiamo creando una simulazione di vita incentrata sul dramma della vita moderna, in cui i nostri giocatori scriveranno storie significative semplicemente giocando, e poi condivideranno quelle storie con il mondo.”

Ora che l’investimento iniziale è stato assicurato, Midsummer Studios si concentrerà sulla “crescita sostenibile del proprio studio. I fondatori sperano di sostenere la salute e la felicità dei membri del proprio team, offrendo equità comune all’azienda e ferie retribuite illimitate”.

Per ulteriori informazioni, dai un’occhiata alla recensione di IGN di Marvel’s Midnight Suns. Solomon parla di voler creare un gioco di simulazione se riesce a ottenere finanziamenti per farlo nel 2023.

