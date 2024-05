L’ex giocatore della MLB e stella della LLWS Sean Burrows è morto all’età di 43 anni

Shawn Burroughs, vincitore della Little League World Series, medaglia d’oro olimpica del 2000 e scelta al primo turno del draft MLB, è morto all’età di 43 anni.

Il Long Beach (California) Junior Club ha detto in a Dichiarazione pubblicata su Instagram Burroughs “è morto tragicamente” giovedì pomeriggio. Sua madre, Debbie, ha detto al Southern California News Group che la causa della morte è stato un arresto cardiaco.

Secondo il presidente della Little League di Long Beach Doug Whitman, Burroughs è stato trovato privo di sensi accanto alla sua macchina nel parcheggio dello stadio di Long Beach dopo aver accompagnato suo figlio Knox per una partita della Little League.

La RCP è stata eseguita su Burroughs nella speranza di rianimarlo, ma è rimasto insensibile ed è stato dichiarato morto sul posto poco dopo, ha detto Whitman.

“È stato davvero scioccante”, ha detto Whitman all’Orange County Register. “C’è un vero senso di famiglia nella Long Beach Little League. Quindi quando perdiamo uno dei nostri, fa male.”

Nella loro dichiarazione, la Long Beach Little League ha elogiato Burroughs come “una leggenda nella LBLL e nella comunità del baseball per aver vinto uno dopo l’altro i campionati LBLL Little League World Series nel 1992 e nel 1993”.

La dichiarazione continua: “Dire che questa è una perdita enorme è un eufemismo”. A.”

Burroughs ha lanciato due no-hitter consecutivi per aiutare Long Beach a vincere i campionati consecutivi della Little League e poi ha continuato a recitare alla Long Beach Wilson High School.

Il figlio dell’MVP dell’American League del 1974, Jeff Burroughs, è stato selezionato con la scelta numero 9 assoluta dai San Diego Padres nel 1998. Il terzo base ha fatto il suo debutto in major league nell’aprile 2002, registrando la prima vittoria dei Padres al Petco. Park è uscito nel 2004 ed è uscito dal baseball nel 2007 prima di tornare a giocare dal 2011 al 2012.

Sean Burroughs è stato due volte vincitore della Little League World Series, ha aiutato gli Stati Uniti a vincere la prima medaglia d’oro olimpica nel baseball e ha giocato nei principali campionati per parti di sette stagioni. Icona di John Cordes/Sportswire

“Non avevo la spinta o la passione”, ha detto Burroughs a ESPN nel giugno 2011 della sua decisione di allontanarsi dal gioco. “Ero fisicamente e mentalmente esaurito. Semplicemente non c’era. Ero emotivamente esausto. Amo e rispetto ancora il gioco, ma non avevo la motivazione per andare al parco ogni giorno. Ho perso la voglia .”

Burroughs ha detto a ESPN di essere un tossicodipendente, di vivere in hotel economici a Las Vegas e di mangiare fuori dai cassonetti. Fu solo quando si guardò allo specchio, decise che non si riconosceva e giurò di cambiare le cose.

È tornato a casa della sua infanzia, secondo le regole della casa, ed è tornato in forma da baseball.

Burroughs ha giocato per i Padres dal 2002 al 2005 ed è stato ceduto al Tampa Bay alla fine del 2005. I Rays lo hanno rilasciato nell’agosto successivo. Dopo un breve periodo nell’organizzazione dei Seattle Mariners, si allontanò dal gioco.

Ha firmato con gli Arizona Diamondbacks nel 2011 e ha concluso la sua carriera in MLB nel 2012 dopo 10 partite con i Minnesota Twins.

Burroughs ha giocato 79 partite con gli indipendenti Long Island Ducks (2015-16), vincendo il gagliardetto della Atlantic League nel 2015.

Burroughs è stato selezionato per la squadra statunitense del 2000 che ha vinto la sua prima medaglia d’oro a Sydney, ha giocato quattro partite alle Olimpiadi e ha compilato una media di battuta di .375.

“Noi di USA Baseball siamo profondamente rattristati dalla notizia della tragica scomparsa di Sean”, ha dichiarato in una nota il direttore esecutivo e CEO di USA Baseball Paul Seller. “Sean faceva parte di una delle nostre squadre più amate e rappresentava il nostro Paese dentro e fuori dal campo in modo di prima classe. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia Burrows durante questo periodo”.

Nella sua carriera nella Major League, Burroughs è apparso in 528 partite, ha battuto .278, ha segnato 12 fuoricampo e ha guidato in 143.

I media di settore hanno contribuito a questo rapporto.