L’ex presidente della TNA appare in Impact Slammiversary

Dixie Carter si unisce alle celebrazioni per il 20° anniversario di Impact Wrestling.

secondo Mark Raimondi di ESPNl’ex presidente della TNA Dixie Carter apparirà questo fine settimana a Lotta a impattoEvento Slammiversary, che vedrà anche l’azienda festeggiare il suo 20esimo anniversario.

Carter è stata in precedenza presidente della TNA (ora IMPACT Wrestling) dal 2003 al 2016 prima di diventare membro del comitato consultivo del Fight Media Group, ruolo che ha iniziato nel 2017.

Carter ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 2009, diventando una figura di riferimento per la compagnia prima di perdere terreno contro Eric Bischoff e Hulk Hogan, entrambi apparsi nel 2010. Durante l’evento Bound For Glory nel 2011, Carter è tornata da lei sullo schermo e ha vinto il ruolo una volta, un altro come personaggio di riferimento dopo aver sconfitto Sting Hulk Hogan nell’evento principale dello show. Carter avrebbe dovuto porre fine alla sua carriera come pilastro dello schermo nel 2014 dopo essere stata messa ai ferri corti da Bully Ray poiché l’MVP “dominava” la compagnia dopo aver lasciato lo schermo.

Carter non è apparsa sullo schermo all’IMPACT Wrestling dal 5 gennaio 2016, quando ha affrontato suo nipote, Ethan Carter III (EC3).

Di seguito la scheda aggiornata per Slammiversary:

Josh Alexander (centrocampo) vs Eric Young – IMPACT World Championship

Tasha Stiles (al centro) contro Mia Yim contro Diona Porrazo contro Jordan Grace contro Chelsea Green – Queen of the Mountain, IMPACT Knockouts World Championship

Ice Austin (C) vs Kenny King vs Speedball Mike Bailey vs Tre Miguel vs Jack Evans vs Alex Zane – Ultimate X Match, IMPACT X Division Championship

The Briscoes (Jay & Mark Briscoe) (C) vs. The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) – IMPACT World Tag Team Championship

Impact (C) vs Taya Valkyrie & Rosemary – Impact Knockout Team Championship

Rich Swann (C) contro Brian Myers – Impact Digital Championship

Impact Origins (Nick Aldis, Chris Sabin, Alex Shelley, Frankie Kazarian, TPA) vs Honor No More (Eddie Edwards, Mike Bennett, Matt Taffin, BCO e Vincent)

Moose contro Sami Callahan

Battaglia reale inversa

Wrestling Inc. Copertura completa degli eventi Slammiversary a partire da domenica 19 giugno alle 20:00 ET / 17:00 PT.

