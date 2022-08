L’FBI non dovrebbe riaprire le sue indagini su Brad Pitt dopo le affermazioni di Angelina Jolie

BNel 2016, Angelina Jolie Ha detto all’FBI che il suo ex marito Brad Pitt Ubriaco, l’ha spinta su un jet privato e le ha fatto del male.

Secondo quanto riferito, l’incidente ha sconvolto i loro sei figli, ma l’FBI non voleva riaprire le indagini sulla questione.

“Il termine di prescrizione è scaduto e hanno visto tutte le informazioni in loro possesso”, ha detto una fonte a Page Six.

“Non c’è niente di nuovo qui, in quel momento non hanno sporto denuncia considerando tutte le accuse contro Angelina.

“L’FBI ha indagato a fondo su questo incidente e non c’è modo per riaprire il caso. Questo è uno sforzo concertato per diffamare Pratt.

“Le affermazioni di Angelina sono state sollevate in almeno due diversi contesti legali: in un caso, non è stata avanzata alcuna accusa contro l’incidente del volo e di nuovo durante una lunga udienza per l’affidamento, e nell’altro, a Brad è stata assegnata la custodia 50/50”.

I due attori sono divorziati, ma c’è una disputa per l’affidamento sui loro figli minorenni: Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.

“Questa è roba vecchia di sei anni che Angelina ha dato all’udienza della polizia”, ​​ha detto l’amico di Pitt a Page Six.

“È stata una campagna di sei anni di Angelina per screditare Brad.

“Questa è in realtà la versione degli eventi di Angelina. Questo è ciò che dice sia successo.

“Queste affermazioni sono state sollevate durante l’udienza per l’affidamento e il giudice non le ha creduto, altrimenti a Pratt non sarebbe mai stato concesso l’affidamento congiunto”.