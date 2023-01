L’FBI perquisisce la casa di Biden a Wilmington, trova altro materiale riservato

Cnn

Gli investigatori dell’FBI hanno trovato ulteriore materiale classificato dopo una perquisizione nella casa del presidente Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, venerdì, ha dichiarato l’avvocato personale del presidente in una nota.

Durante le quasi 12 ore di perquisizione di venerdì, “il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato oggetti ritenuti rientranti nell’ambito delle sue indagini, inclusi sei oggetti con contrassegni di classificazione e oggetti circostanti, alcuni dei quali risalgono al servizio del presidente al Senato e altri al suo periodo come vice Presidente. Il Dipartimento di Giustizia ha anche esaminato gli appunti scritti a mano privatamente dagli anni del vicepresidente.

Questi sei oggetti si aggiungono agli oggetti precedentemente trovati a casa di Biden a Wilmington e nel suo ufficio privato.

L’FBI ha fatto irruzione nella proprietà di Wilmington di Biden con il consenso degli avvocati del presidente, ha spiegato PEOPLE. L’FBI ha anche sequestrato documenti precedentemente trovati a casa, che il team di Biden ha rivelato la scorsa settimana.

Bauer ha affermato che i rappresentanti del team legale personale di Biden e l’ufficio del consiglio della Casa Bianca hanno avuto “pieno accesso” alla casa di Biden durante la “ricerca esaustiva”.

Bauer ha aggiunto che il DOJ “ha chiesto di non rendere pubblica la ricerca in anticipo, in conformità con le sue procedure standard, e abbiamo accettato di collaborare”.

Il raid dell’FBI nella casa di Biden mostra che gli investigatori federali stanno rapidamente spostando le loro indagini su documenti riservati in possesso di Biden. Robert Hurr, il consigliere speciale nominato una settimana fa, sta indagando su come il presidente e il suo team hanno gestito i documenti classificati dell’era Obama recentemente scoperti in possesso personale di Biden. I primi documenti sono stati scoperti nell’ufficio privato di Biden il 2 novembre, ma non sono stati resi pubblici fino a quando la CBS non ne ha segnalato per la prima volta l’esistenza all’inizio di questo mese.

Da allora, altri documenti riservati sono stati trovati dagli avvocati del presidente a casa di Biden a Wilmington, dove è avvenuta la perquisizione di venerdì. Bauer ha affermato in una dichiarazione dell’11 gennaio che quando gli avvocati personali di Biden hanno trovato i documenti classificati, hanno lasciato il documento dove era stato trovato e hanno smesso di cercarne l’ubicazione.

Durante la ricerca, Biden o la First Lady Dr. Jill Biden non era presente, ha dichiarato in una nota il consigliere speciale del presidente Richard Saber.

Biden, ha scritto Sauber, “si impegna a gestirlo in modo responsabile perché lo prende sul serio” e che lui e il suo team stanno “lavorando rapidamente per garantire una revisione approfondita con il DOJ e il consulente speciale”.

Biden trascorrerà questo fine settimana nella sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware. Alla domanda di venerdì dell’Associated Press se i documenti trovati a casa di Biden a Wilmington fossero collegati alla visita, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha indirizzato i giornalisti all’ufficio del consiglio della Casa Bianca e al Dipartimento di Giustizia, ma ha detto che Biden “viaggia spesso”. nel Delaware nei fine settimana”

La ricerca dell’FBI della casa di Biden arriva cinque mesi dopo che l’FBI ha ottenuto un mandato di perquisizione per perquisire la casa dell’ex presidente Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago. Tuttavia, la ricerca è avvenuta quando gli investigatori federali avevano prove che Trump non aveva consegnato tutto il materiale classificato in suo possesso dopo aver ricevuto un mandato di comparizione per consegnare documenti classificati agli archivi nazionali.

Questa è una storia di rottura e verrà aggiornata.