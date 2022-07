Lightyear: Tom Hanks mette in dubbio la decisione di sostituire Tim Allen nei panni di Buzz Lightyear

Tom Hanks si chiedeva perché a Tim Allen non fosse stato chiesto di doppiare Buzz Anno luce.

Quando il film è stato annunciato, molti pensavano che Allen avrebbe doppiato il personaggio. Tuttavia, è stato rivelato che Chris Evans farà proprio questo.

Evans ha difeso la sua scelta, spiegando che il film non era basato sul gioco, ma piuttosto sull’astronauta della vita reale che ha ispirato il gioco all’interno dell’universo Pixar. Nel frattempo, il regista Angus MacLean Descrivere la decisione come “deliberata”.

Quando Woody è la voce della star Hanks, che è in Baz Luhrmann Elvisha chiesto se fosse “strano essere nei cinema contro Buzz Lightyear”, ha detto Cinemablend: “Che ne dici di quello? In realtà volevo andare testa a testa con Tim Allen e poi non hanno lasciato che Tim Allen lo facesse. Non capisco.

Quando è stato commentato che era Evans nel ruolo, ha detto: “Sì, sì, lo so”.

Ha continuato: “Ecco il punto: voglio tornare sul palco con un gruppo di estranei e andare via con qualcosa in comune. Questo è quello che voglio fare e vedrò un film con lui”. [Allen] – Non vedo l’ora.”

Tom Hanks non capisce perché Tim Allen non rappresenti Lightyear (Getty Images)

Hanks e Allen sono rimasti amici da quando hanno doppiato i personaggi nel primo film di Toy Story, uscito nel 1995. Sono tornati per tre sequel nel 1999, 2010 e 2019.

Aline di recente Condividi la sua onesta opinione sul nuovo film. Intanto un Una teoria inquietante su Woody V Toy Story 3 Potrebbe cambiare il modo in cui guardi il film.

Anno luce Al cinema adesso. Trovate indipendenterevisione qui.