L’immagine del portale ispira teorie sulla vita su Marte

Non è una scala per il paradiso, è una porta su Marte.

Un’immagine di quello che sembra essere un portale marziano simmetrico scolpito a mano, catturato il 7 maggio dal rover Curiosity della NASA, ha acceso una miniera cosmica di speculazioni, teorie del complotto e sogni di vita intelligente sul Pianeta Rosso.

“Se ingrandisci completamente, puoi vedere Matt Damon accovacciato all’interno della porta”, appuntito Uomo saggio su Reddit.

In effetti, “È solo lo spazio tra due fratture in una roccia”, Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Mars Science Laboratory Lo ha detto al sito tecnologico Gizmodo Venerdì, ha aggiunto: “Stavamo camminando in un’area formata da antiche dune di sabbia”. Queste dune si uniscono per eoni, formando affioramenti rocciosi, mentre le sabbie mobili rivelano nel tempo diverse immagini della superficie del pianeta.

L’ingresso potrebbe essere stato scolpito da piccoli marziani: la frattura della roccia è alta solo un piede, ha detto Vasavada.

La dichiarazione di Debbie Downer non ha mitigato le voci su Marte.

“E se fosse solo di pochi centimetri? Come facciamo a sapere quali dimensioni sarebbero effettivamente i nostri padroni?” un teorico della cospirazione Propagazione su reddit.

“Penso a quello che abbiamo qui [is] O due fratture verticali, in cui il pezzo centrale è stato rimosso, o una frattura verticale, e i blocchi si sono leggermente allontanati”, ha detto Vasavada.

Planetary Gate è l’ultimo di una lunga lista di oggetti familiari che gli appassionati di spazio hanno visto su Marte. Le immagini precedenti dei suoi paesaggi hanno rivelato immagini di cucchiai, scoiattoli, falò e donne in abiti, Gizmodo Rapporti.