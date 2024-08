L’imminente grande aggiornamento di Windows 11 di Microsoft migliorerà notevolmente le prestazioni di gioco di Ryzen

AMD ha promesso che il prossimo aggiornamento 24H2 di Microsoft per Windows 11 migliorerà le prestazioni delle sue nuove CPU Ryzen serie 9000, ma darà anche un grande impulso ad alcune CPU Ryzen più vecchie. Hardware Unboxed ha testato il Ryzen 7 7700X basato su Zen 4 e il nuovo Ryzen 7 9700X (Zen 5) su entrambe le build Windows 11 23H2 e 24H2 e ha riscontrato un significativo aumento delle prestazioni grazie all’aggiornamento del sistema operativo di Microsoft.

In media, I dispositivi sono stati trovati senza imballo Miglioramento del 10% nel multi-gioco a 1080p sui vecchi Ryzen 7700X con Windows 11 24H2. Sull’ultimo Ryzen 9700X, Windows 11 24H2 offre un miglioramento medio delle prestazioni dell’11% nei test dello stesso gioco. Anche KitGuru ha testato La migliore CPU da gioco di AMD, la 7800X3D, ha riscontrato aumenti simili in alcuni giochi, insieme a miglioramenti rispetto al vecchio Ryzen 9 7950X grazie alla versione Windows 11 24H2.

I nuovi risultati dei benchmark arrivano poche settimane dopo che AMD ha lanciato i suoi processori desktop Zen 5, che non sono riusciti a impressionare durante le prime revisioni. I revisori hanno scoperto che nei giochi, la generazione precedente Ryzen 9 7950X aveva un aspetto migliore della nuova ammiraglia Ryzen 9 9950X di AMD.

Windows 11 24H2 migliorerà sicuramente le prestazioni di queste nuove CPU Zen 5, ma poiché migliora anche sui vecchi processori Zen 4, il divario prestazionale sembra ancora un po’ deludente tra le due architetture. Tuttavia, l’aggiornamento 24H2 di Microsoft non è affatto deludente per i possessori di Ryzen, poiché consente loro letteralmente di scaricare prestazioni migliori sulle proprie CPU.

Ci aspettiamo che Microsoft rilasci l’aggiornamento 24H2 per Windows 11 a fine settembre, ma se vuoi ottenerlo in anticipo, puoi iscriverti Programma Windows Insider E abilita le build di anteprima della versione sul tuo computer. Se preferisci un’installazione pulita o esegui l’aggiornamento manualmente, puoi scaricare i file ISO per 24H2 Disponibile qui.