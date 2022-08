L’imposta minima sulle società può colpire queste società super redditizie

Aliquote effettive dell’imposta sui contanti Una delle aziende più redditizie dal 2019 Berkshire Hathaway, Amazon e Intel hanno pagato meno del 15% delle tasse a livello globale in ciascuno degli ultimi tre anni. Società tecnologiche tra cui Alphabet Riduci le loro imposte dichiarando il reddito Nei paesi con tariffe basse Fonte: analisi del Washington Post Dai dati di Calcbench Aliquote effettive dell’imposta sui contanti Una delle aziende più redditizie dal 2019 Berkshire Hathaway, Amazon e Intel hanno pagato meno del 15% delle tasse a livello globale in ciascuno degli ultimi tre anni. Le società tecnologiche, tra cui Alphabet, hanno ridotto le loro imposte dichiarando entrate nei paesi con aliquote più basse. Fonte: analisi dei dati del Washington Post Calcbench Aliquote effettive dell’imposta sui contanti Una delle aziende più redditizie dal 2019 Berkshire Hathaway, Amazon e Intel hanno pagato meno di 15% delle tasse nel mondo in ciascuno degli ultimi tre anni Le società tecnologiche, tra cui Alphabet, hanno ridotto le loro imposte dichiarando entrate nei paesi con aliquote più basse. Fonte: analisi dei dati del Washington Post Calcbench Aliquote effettive dell’imposta sui contanti Una delle aziende più redditizie dal 2019 Berkshire Hathaway, Amazon e Intel hanno pagato meno del 15% delle tasse a livello globale in ciascuno degli ultimi tre anni. Le società tecnologiche, tra cui Alphabet, hanno ridotto le loro imposte dichiarando entrate nei paesi con aliquote più basse. READ Le azioni abbassano le aspettative di inflazione sul rame Fonte: analisi dei dati del Washington Post Calcbench

revisione Una versione precedente di questo articolo includeva erroneamente Union Pacific nella tabella delle società redditizie con aliquote fiscali basse a causa di un errore nei dati di origine. L’aliquota fiscale effettiva degli ultimi tre anni è del 18%. La Camera dei Deputati dovrebbe approvare Legge di riduzione dell’inflazione Venerdì include un’aliquota fiscale minima del 15% per le attività altamente redditizie, una tassa che potrebbe colpire Amazon, Verizon e altri. La tassa aiuterà a pagare grandi investimenti nel settore del clima e dell’assistenza sanitaria. Ma le tasse minime sono in contrasto con il segno distintivo della tassazione delle società in America: le detrazioni ei crediti approvati dal Congresso.

I crediti d’imposta e le detrazioni sono appositamente progettati come strumenti per incentivare determinati comportamenti. Ma poiché riduce le imposte sulle società, eliminerà l’efficacia delle tasse minime. Le aziende possono ancora utilizzare le detrazioni per ricerca e sviluppo, spese di investimento e altro per abbassare le tasse. Tendone dei Democratici proposta climatica Si presenta sotto forma di crediti d’imposta, che sono anche esenti dall’aliquota minima dell’imposta sulle società.

A causa di queste esenzioni, sarà ancora possibile per le società redditizie raggiungere un’aliquota fiscale inferiore al 15%, ha affermato in una e-mail Daniel Boone, vicepresidente esecutivo della Tax Foundation.

La tassa minima proposta raccoglierebbe $ 220 miliardi in 10 anni, secondo Alla Commissione mista per la tassazione, organo parlamentare apartitico che analizza le fatture fiscali. L’aliquota fiscale minima si applica alle società che hanno riportato una media annua di 1 miliardo di dollari di profitti annuali agli azionisti in un periodo di tre anni. READ Musk dice "Tesla è nella mia mente 24 ore su 24, 7 giorni su 7" tra le preoccupazioni per la distrazione di Twitter

Secondo un’analisi dei dati di Calcbench del Washington Post, più di 250 società dell’S&P 500 hanno registrato un reddito medio al lordo delle imposte di oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi tre anni. Di questi, 83 hanno pagato meno del 15 per cento dell’imposta sul reddito a livello globale. L’elenco include società tecnologiche come Amazon e Intel, banche come Bank of America e US Bancorp, giganti delle telecomunicazioni Verizon e AT&T e altri nomi familiari come General Motors e UPS.

L’aliquota è calcolata in base al reddito globale, il che significa che una società può, in teoria, “avere un’aliquota fiscale interna effettiva inferiore al 15% purché i suoi guadagni esteri siano al di sopra delle tasse”, ha affermato Kyle Pomerleau, senior fellow presso il American Enterprise Institute. , ha detto in una e-mail.

Il presidente Biden osserva spesso che 55 società sono redditizie Pagare qualsiasi imposta federale sul reddito nel 2020, secondo un’analisi dell’Institute for Tax and Economic Policy, un think tank liberale.

Evita il punto di discussione che le aziende spesso pagano importi diversi di tasse di anno in anno. Ma indica una verità ovvia che i democratici mirano a correggere: a lungo termine, molte aziende pagano meno dell’attuale aliquota dell’imposta sulle società del 21%.

Alcune aziende evitano le imposte federali sul reddito reindirizzando le entrate ai paesi in cui operano con aliquote fiscali basse. Fino alla fine del 2019, Alphabet, la società madre di Google, ha concesso in licenza i suoi diritti di proprietà intellettuale dalle Bermuda, un paradiso fiscale offshore. Alphabet riferisce che l’aliquota fiscale effettiva globale nel 2018 e nel 2019 è stata ridotta di miliardi perché “tutto” il suo reddito estero è stato guadagnato attraverso la sua filiale irlandese, secondo Deposito titoli. READ 7 ricette di involtini per la cena con pollo, fagioli, verdure e altro ancora

Le aziende riducono anche le tasse attraverso detrazioni e crediti. Amazon ha tagliato $ 3 miliardi dalle sue tasse dal 2019 al 2021 attraverso l’uso di compensi basati su azioni e altri $ 2,2 miliardi per altri crediti d’imposta, incluso uno per ricerca e sviluppo, secondo Depositi titoli. La società ha registrato $ 4,1 miliardi di spese fiscali federali per quegli anni su $ 69,4 miliardi di utili al lordo delle imposte negli Stati Uniti, un’aliquota federale effettiva inferiore al 6%. (Jeff Bezos, fondatore di Amazon, possiede The Post.)

per me Ottieni supporto La senatrice Kirsten Senema (D-Arizona), i Democratici hanno modificato la loro proposta di tariffa minima per escludere detrazioni per determinati investimenti ed esenzioni Società di proprietà di private equity. Queste modifiche dell’ultimo minuto aiuteranno alcune aziende ultra redditizie a pagare meno della tariffa minima.