L’impressionante monitor da gioco 1440p di NZXT perde quasi £ 120 nelle vendite del Black Friday

E ce n'è uno che voglio evidenziare prima che venga venduto, che potrebbe essere imminente, se il monitoraggio delle scorte è accurato. È NZXT Canvas 27Q, che ho recentemente soprannominato Il miglior monitor da gioco 1440p Si può comprare. E questo prima che sentissi il potere del risparmio del 30% del Black Friday, con un taglio di £ 116 sul prezzo consigliato.

Questo sconto del 30% si applica effettivamente all’intera gamma di monitor NZXT, incluso il monitor curvo Canvas 32Q più grande e i supporti per braccio per monitor singolo e doppio. Posso parlare solo per il Canvas 27Q, ma è un sorprendente contrasto con un’azienda che non ha mai realizzato monitor da gioco prima.

Affare nel Regno Unito:

Il pannello IPS 1440p 165Hz è fluidamente fluido, con una buona copertura cromatica, luminosità e contrasto. Il supporto standard che ottieni con questo accordo è ancora altamente regolabile e dal punto di vista del design tutto sembra pulito e maturo. Una carenza di monitor da gioco, forse.

L’unica cattiva notizia qui è che il Canvas 27Q è già esaurito negli Stati Uniti, dove ha anche ottenuto uno sconto del 30% durante il Black Friday. Secondo il sito web NZXT del Regno Unito, sono rimaste solo cinque unità, quindi considera di fare uno spostamento se quello schermo attira la tua attenzione. Sono stato sicuramente beccato.

