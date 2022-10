L’indagine di Chess.com sostiene una “possibile” frode di Hans Niemann

In un rapporto di 72 pagine pubblicato martedì sera, un’importante piattaforma di scacchi online ha scoperto che Hans Niemann “probabilmente tradiva” sul suo sito più frequentemente e in età molto più avanzata di quanto ammise pubblicamente. C’era Nieman, un insegnante americano di 19 anni Il centro di una tempesta nel mondo degli scacchi Dall’inizio del mese scorso, quando è seguita la vittoria scioccante sul numero uno del mondo Magnus Carlsen, Carlsen ha lasciato intendere che era successo qualcosa di terribile. Nieman più tardi Egli ha detto Ha barato nelle partite su Chess.com quando aveva 12 e 16 anni, ma ha insistito sul fatto che da allora non ha ripetuto quello che ha descritto come un “errore molto, molto grave”. Neiman ha aggiunto di non aver mai barato “in un torneo con premi in denaro”.

Poi Carlsen, un grande maestro norvegese, organizzò una protesta contro Niemann Ritiro dalla rivincita Dopo aver giocato una sola mossa. Alla fine del mese scorso, Carlsen ha dato voce alle sue azioni e Niemann accusato di “barare – più recentemente – di quanto ha ammesso pubblicamente”. Martedì rapporto da Scacchi.comche si autodefinisce “la piattaforma di scacchi online numero uno”, ha aggiunto un po’ di supporto alle accuse non specificate di Carlsen.

Riferendosi al suo sistema di rilevamento dei trucchi “migliore della categoria”, il sito ha affermato che Niemann è stato “probabilmente imbrogliato” in più di 100 giochi online, inclusi alcuni che si sono verificati dopo aver compiuto 17 anni e si sono verificati in eventi con premi in denaro.

Nel frattempo, Chess.com ha affermato che la sua indagine non è riuscita a scoprire un’abbondanza di “prove statistiche concrete” che Neiman ha barato nella sua grande vittoria (cioè, di persona) su Carlsen o in una serie di altri giochi OTB. Giocattoli. Tuttavia, il sito ha aggiunto di aver riscontrato alcuni aspetti “sospetti” di questa vittoria, che hanno interrotto la serie di vittorie di Carlsen nelle 53 partite OTB anche se Neiman ha giocato da una posizione nera leggermente sfavorevole e ha notato che era “statisticamente eccezionale”. salita nello sport. READ Risultato Celtics vs Bucks: aggiornamenti in tempo reale delle partite NBA mentre Giannis Antetokounmue, Milwaukee cerca di chiudere Boston

Niemann non ha commentato pubblicamente i risultati di Chess.com, che erano prima menzionato Dal Wall Street Journal di martedì. è assegnato a competere all’American Chess Championship, che inizia mercoledì a St. Louis. Louis Chess Club, che ospita il torneo OTB, non si è rivolto specificamente a Neiman in risposta a una richiesta di commento, ma ha espresso l’impegno del club a prevenire gli imbrogli in generale.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare i migliori giocatori di scacchi di tutto il mondo al St. Louis Chess Club”, ha dichiarato mercoledì mattina il CEO Tony Rich. “Come per tutti gli eventi, è essenziale mantenere standard elevati di correttezza nei tornei. Abbiamo sempre avuto – e continueremo ad avere – ampie misure antifrode”.

“Mentre ci prepariamo per l’imminente US Chess Championship e il US Women’s Chess Championship, ci aspettiamo di ospitare un altro evento di successo, completo di protocolli rigorosi per garantire che i migliori giocatori di scacchi del paese possano continuare a competere su un campo di gioco uniforme”.

Chess.com ha affermato di aver rimosso Niemann dalla sua piattaforma e gli ha impedito di partecipare a una grande competizione che stava organizzando. Il sito ha affermato di trattarlo in completa segretezza, pur aderendo alla sua solita politica, e non ha iniziato ad annunciarlo fino a quando formulazioni Sulla sua situazione dopo aver parlato dei loro rapporti. Chess.com ha detto che Niemann era stato precedentemente sospeso dal sito e aveva ammesso di barare, dopo che “il programma di rilevamento dei cheat e il team avevano rivelato un gioco sospetto” in quel momento.

“Crediamo che Hans sia un giocatore incredibilmente forte e un individuo di talento”, ha affermato Chess.com nel loro rapporto. “Tuttavia, data la sua storia sul nostro sito, non credevamo di poter garantire che avrebbe giocato in modo equo nei nostri eventi online in modo da poter rivalutare le nostre prove e i nostri protocolli. Tuttavia, per essere chiari, non è la nostra posizione che Hans dovrebbe essere limitato o bandito dal giocare a scacchi. OTB”. READ Clay Holmes salva di nuovo per annegare Yankees in perdita contro i Cardinals

La Federazione Internazionale di Scacchi (FIDE), l’organo di governo dello sport, annunciare Alla fine di settembre, ha avviato un’indagine sulle accuse di frode di Carlsen e sui commenti di Neiman sulla questione. La FIDE ha affermato che l’indagine sarà guidata dai membri del Comitato Fair Play e includerà “la possibilità di invitare consultazioni con esperti esterni laddove sia necessaria un’analisi”. Chess.com ha indicato la volontà di collaborare con l’indagine FIDE se richiesto in tal senso.

L’inganno da parte di un giocatore di scacchi, in particolare in un gioco online, può comportare la connessione a un computer o un motore di scacchi, in grado di giocare a un livello superiore a quello a cui può accedere qualsiasi essere umano.

Chess.com ha osservato: “La maggior parte dei motori di scacchi utilizza reti neurali che sono state addestrate su milioni di partite di scacchi di alto livello per ottenere la più profonda comprensione strategica degli scacchi”. “Hanno anche calcoli tattici quasi infallibili, in cui possono guardare più di 40 mosse in profondità nel centro e calcolare i potenziali risultati”.

Niemann avrebbe utilizzato un tale motore nelle partite OTB, sebbene i suoi mezzi per farlo siano ancora nel regno della speculazione.

Carlsen ha detto che durante la sua perdita il mese scorso, “ha avuto l’impressione che [Niemann] Non era nervoso e nemmeno completamente concentrato sulla partita nelle situazioni cruciali, mentre io mi stavo solo agitando come se fossi nero in un modo che penso solo una manciata di ragazzi potrebbe fare”.

A destare i sospetti degli altri è stata la gentile risposta di Niemann dopo che Carlsen ha fatto un’apertura relativamente insolita. Nieman Egli ha detto Poi “per qualche miracolo” ha esplorato la possibilità che quella sequenza si verificasse all’inizio della giornata, aggiungendo: “È così assurdo che l’ho verificato”. READ La MLB ha scatenato l'incidente di Josh Donaldson e Tim Anderson

Nel suo rapporto, Chess.com ha notato altri commenti post-partita di Niemann, in cui ha suggerito una mossa che sarebbe stata presa e poi ha chiesto di vedere una valutazione del motore per la mossa.

“Questa analisi e la dipendenza dal motore sembrano in conflitto con il livello di preparazione che Hans sosteneva di avere nel gioco e il livello di analisi necessario per sconfiggere il campione del mondo di scacchi”, affermava il rapporto.

Chess.com ha affermato che il suo sistema di rilevamento dei cheat – che utilizza confronti sia tra le mosse consigliate dal motore che il profilo competitivo di un determinato giocatore, nonché il contributo di un “gruppo di analisti qualificati” – ha portato alle confessioni di quattro giocatori nella Top FIDE 100. Inoltre, si dice che il sistema abbia portato alla chiusura di account online di “dozzine” di grandi, così come di centinaia di altri giocatori importanti.

Il sito ha ribadito di “non essere a conoscenza di alcuna prova concreta che Hans abbia imbrogliato sul tabellone o che abbia mai imbrogliato sul tabellone”. Chess.com ha aggiunto che mentre alcune delle recenti giocate online di Niemann sembravano sospette, non erano a conoscenza di prove di imbrogli dopo agosto 2020. Chess.com ha anche minimizzato il potenziale di imbrogli diffusi sulla sua piattaforma, affermando di aver apprezzato meno dello 0,14% dei suoi gli utenti si impegnano in tale comportamento.